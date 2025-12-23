José Luis Marco da las claves para una Navidad en paz: Disfrutar de la familia y evitar las polémicas

Con el 2025 llegando a su fin, el empresario José Luis Marco ha ofrecido una serie de reflexiones y consejos para afrontar las reuniones navideñas de la mejor manera posible. Marco ha insistido en que el foco de estas celebraciones debe ser la compañía y no el menú, animando a disfrutar de la familia y los seres queridos por encima de todo.

El 'cuñado' y los conflictos en la mesa

Uno de los temas centrales que ha abordado Marco es la gestión de los inevitables conflictos familiares que surgen en las cenas. Ha señalado que este año, más que nunca, "si alguien quiere discutir en una mesa, lo tiene facilísimo", ya sea por fútbol, política o escándalos. Por ello, su recomendación es clara: "una conversación que no va a aportar nada, es mejor no empezarla".

La importancia no tiene que estar en qué como o en qué ceno"

Frente a la creciente importancia que se le da al menú, el empresario ha reivindicado el valor de las personas con las que se comparte la mesa. Según José Luis Marco, la pregunta relevante no es qué se va a cenar, sino "con quién voy a disfrutar". Ha afirmado que "la importancia no tiene que estar en qué como o en qué ceno", sino en la grata compañía, "incluido cuñados, incluido cuñadas".

El recuerdo de los que ya no están

Marco también ha dedicado un momento para hablar sobre cómo afrontar la ausencia de los seres queridos. Ha propuesto un cambio de perspectiva: en lugar de estar tristes por su ausencia, hay que estar "contentos porque los hemos conocido, porque nos han dado ese legado". En este sentido, se ha mostrado contrario a usar la inteligencia artificial para recrear a personas fallecidas, algo que considera un "autoengaño".

El mejor recuerdo, por supuesto, es lo vivido siempre"

Para honrar a los ausentes, la clave es quedarse con lo bueno, ya que, como ha señalado, "el mejor recuerdo, por supuesto, es lo vivido siempre" y "afortunadamente todos nos quedamos con los buenos momentos". Esta idea la ha complementado el presentador del programa, quien ha recordado una Nochebuena en la que su abuela, sabiendo que era la última, pidió para cenar "patatas con chorizo", demostrando que la sencillez y la unión es lo que verdaderamente queda.

Corresponsabilidad: de la cocina a la carretera

El empresario ha defendido la importancia de la colaboración en los preparativos. "Si preparamos todos todo, vamos a disfrutar todos", ha asegurado, haciendo un llamamiento tanto a hombres como a mujeres para participar en la cocina. La clave, según él, es que haya una buena organización y que "quien mande, mande bien" con tareas concretas y que el resto del equipo sepa "escuchar bien y no estar replicando por todo".

Finalmente, José Luis Marco ha lanzado un mensaje de seguridad vial de cara a la Navidad. Ha insistido en la necesidad de "no coger el coche" tras las celebraciones, recordando que no sería "la primera vez que la Nochebuena se alarga" y a la mañana siguiente se puede dar positivo en un control de alcoholemia. Ha lamentado que este ha sido "un año totalmente negro en las carreteras" y ha pedido extremar la precaución.

En su despedida, Marco ha agradecido a los aproximadamente "11.000 clientes" que han pasado por Automóviles Marco en 2025 y ha concluido con una llamada al afecto y la reconciliación: ha animado a solucionar los "pequeños malentendidos" y a valorar el poder de "un simple llamada, un apretón de manos, un abrazo", porque son los momentos que de verdad se quedan.