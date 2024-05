Han pasado dos años desde la aprobación de laLey Foral de Cambio Climático y Transición Energéticay, según Alianza por el Clima en Navarra, el Gobierno de Navarra está incumpliendo varias fechas establecidas por el texto.

"Hemos contabilizado 28 incumplimientos de la Ley, en plazos en la realización de planes, leyes o desarrollos reglamentarios"

Por eso, la Alianza anunció el viernes que ha dado comienzo al procedimiento judicial para demandar al Gobierno foral por incumplimiento de dicha ley. Considera que el Gobierno de Navarra está poniendo en peligro los derechos de la ciudadanía navarra con su inacción y recuerda el importante precedente del grupo de mujeres suizas que ha conseguido una sentencia condenatoria contra su Gobierno por inacción climática en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hoy en Cope Navarra vamos a conocer exactamente cuáles son los incumplimientos que denuncia Alianza por el clima. "Hemos contabilizado 28 incumplimientos de la Ley, prácticamente todos suponen incumplimientos de plazos en la realización de planes, leyes o desarrollos reglamentarios", lo explica Rafa Alday, miembro de esta asociación.

"Hay incumplimientos en la reducción de la huella de carbono, en fiscalidad o guía de buenas prácticas agrícolas...", asegura Alday. Tampoco se cumplen otras normas de la ley, como el apagado de la luz ornamental a las 11 de la noche o el cierre de puertas de los establecimientos que tengan puesto el aire acondicionado en su interior.

Alianza por el Clima le ha dado al Gobierno de Navarra seis meses para desarrollar los reglamento que debería haber hecho. El ejecutivo tiene ahora 3 meses para contestar, pero si la respuesta no es satisfactoria Alianza por el Clima ya ha avisado que efectuará en firme la demanda.

Quién es Alianza por el Clima de Navarra

Se trata de un grupo de colectivos y particulares que se encuentran uniendo fuerzas para luchar contra el cambio climático. Engloban hasta cuarenta organismos y organizaciones.

Afirman que los últimos informes de la ONU nos dicen que no tenemos mucho tiempo para reaccionar y conseguir que las temperaturas no pasen el umbral de un posible no retorno de 1,5ºC . Así consta en el acuerdo de París (COP-21) , acuerdo que ratificaron casi todos los países del mundo (195), 11 años para revertir el efecto del CC y todavía no hemos reaccionado.





