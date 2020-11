Los números de Osasuna del inicio de temporada

Osasuna ha comenzado bien la temporada. 8 partidos, 3 victorias, 10 puntos, 7 goles y 18 cartulinas es el balance general. Las sensaciones han sido buenas y han tenido buenos minutos de juego, aunque algunos errores de cara a puerta y en defensa les han penalizado.

Los rojillos viven su centenario en un buen momento de juego aunque con la tristeza de no poder disfrutarlo con la afición. El Sadar estrena imagen y diseño y los socios están ansiosos por estrenarlo y animar al equipo.

Rubén García es es máximo goleador con dos tantos, David García es el que más recuperaciones ha hecho del equipo con 18, el que más faltas con 21 y también quien más tarjetas ha visto con 4.

El gran inicio de David García lo explicó muy bien Gorka Fiuza en Diario de Navarra

Increíble cifra: David García es el más destacado de Europa por alto.



�� Ha ganado 51 duelos en 6 jornadas con un éxito del 82%.



�� Osasuna acapara el juego aéreo en el ranking de las 5 grandes ligas.https://t.co/LUShFM321I. — Gorka Fiuza (@gorkafiuza) October 28, 2020

Top 5 en minutos jugados

Dos futbolistas han jugado todos los minutos hasta el momento. Se trata del portero, Sergio Herrera, y del central David García. Les siguen Rubén García, Oier y Moncayola. Tres de los cinco futbolistas son canteranos (además el sexto es un navarro, Íñigo Pérez). Pese a que futbolistas como Roberto Torres no están teniendo el papel determinante del año pasado o que Kike Barja ha tenido pocos minutos pero ha demostrado valer, la cantera sigue teniendo su peso. La lesión de Aridane además ha abierto la puerta a Unai García quien está aprovechando sus minutos realizando buenos partidos.

720 minutos. Sergio Herrera 720 minutos. David García 679 minutos. Rubén García 657 minutos. Oier Sanjurjo 547 minutos. Jon Moncayola

Los fichajes

Osasuna ha realizado este año cinco fichajes. Pese a no estar teniendo muchos partidos ante el nivel que está mostrando Íñigo Pérez en el lateral izquierdo, Juan Cruz es el fichaje de esta temporada que más minutos ha tenido hasta el momento con la camiseta de Osasuna. Calleri y Budimir ya han logrado marcar con la camiseta de Osasuna, pero el argentino con la lesión y el croata entre que llegó tarde y el positivo en coronavirus no han coincidido en el campo. Jony está mejorando con el paso de las jornadas y sus centros están llevando peligro. Juan Cruz por su parte está cumpliendo en el lateral pese a que no está teniendo la continuidad esperada.

441 minutos. Juan Cruz

334 minutos. Jony

210 minutos. Calleri

195 minutos. Lucas Torró

113 minutos. Budimir

Fichajes de Osasuna 20/21❤️��



Lucas Torró (Traspaso) 2M��

Juan Cruz (Traspaso) 2.75M+0.25��

Jonathan Calleri (Cesión)

Jony (Cesión) Compra opcional 5M

Budimir (Cesión) 0.27M�� Compra opcional 8M



�� Total: 5.02+0.25 pic.twitter.com/P7ryXBU2Tv — Alberto Sanz (@albertosanzagu) October 6, 2020

Clasificación

Osasuna lleva 10 puntos después de haber disputado 8 partidos. Tres victorias, un empate y cuatro derrotas es el balance del equipo rojillo. Los de Arrasate tienen un partido aplazado frente al Granada. La tabla clasificatoria marca que Osasuna es 13º con cuatro puntos sobre los puestos de descenso. Los puestos europeos están también a cuatro puntos, aunque el Cádiz, que es quien ocupa la sexta plaza tiene un partido más.

Javier Fernández realiza una clasificación según el porcentaje de puntos obtenido por los equipos para ajustar mejor la tabla por la diferencia de partidos de algunos equipos. Por ejemplo el Valencia es 9º con 11 puntos en 9 partidos, mientras que el Barça es 8º con esos mismos puntos, pero con 7 puntos.

Así estaría la clasificación con la media de puntos por partido.

Clasificación de 1ª división por % de puntos obtenidos (9ª jornada). #Osasunapic.twitter.com/V4kIlZwjcs — javierosasuna (@javierosasuna) November 8, 2020

Resultados