Así ha sonado la goleada del Betis ante el Panathinaikos

El Real Betis ha sellado una victoria contundente por 4-0 ante el Panathinaikos en el estadio de La Cartuja, en una noche donde Juan Camilo 'Cucho' Hernández se ha erigido como el protagonista absoluto. El delantero colombiano ha ofrecido una actuación memorable, marcando un doblete y dando una asistencia.

Un gol para la hemeroteca

La obra maestra de la noche ha llegado con un espectacular zambombazo del Cucho desde 35 metros que, tras impactar en el larguero, ha acabado en el fondo de la red. Un gol que ha desatado la euforia entre los aficionados béticos.

Poco después, en el minuto 8 de la segunda mitad, el delantero colombiano ha vuelto a ver puerta. Una jugada iniciada por Bartra y Fornals ha terminado con una asistencia de Héctor Bellerín para que el Cucho definiera con la izquierda y pusiera el 3-0 en el marcador.

Su gran estado de forma responde a las expectativas puestas en él, tal como se ha destacado en la retransmisión: "Y él lo ha escuchado, y como él sabe hacerlo, se ha espabilado, y ahí están los resultados, es que él sabe hacerlo".

Broche de oro a la goleada

La fiesta en La Cartuja la ha completado Antony de Triana. El Cucho, en un gesto de generosidad, le ha servido una pelota en profundidad para que su compañero, con un remate de interior con la zurda, sellara el definitivo 4-0.