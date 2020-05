David García (Osasuna) dice que Joao Félix es el delantero que "más problemas" le ha dado

David García, futbolista de Osasuna, estaba completando una gran temporada en el regreso del equipo a Primera División. El de Ibero había disputado 23 partidos y estaba jugando muy bien. En Deportes COPE Navarra le ha entrevista Alberto Sanz para repasar la actualidad del regreso a los entrenamientos, cómo se estaba encontrando y recordar sus inicios en el fútbol.

Además en la entrevista han participado Julen Itxaso, compañero suyo en categorías inferiores, Enrique Martín, uno de sus entrenadores, e Iván Garrido, compañero suyo en la Cultural Leonesa cuando estuvo cedido.

David reconoce que le "costó mucho ese día" parar al futbolista del Atlético de MadridJoao Félix y que para marcarle le tuvo que hacer "muchas faltas".

ENRIQUE MARTÍN LE APRIETA Y LE PIDE GOLES

David a calificado a Enrique como un "padre" dentro del fútbol. Martín le ha recordado que le veía futuro "por delante de la defensa creando juego". Además le recuerda que espera de él "5 o 6 goles por temporada a balón parado" y que no está "exagerando" y para ello se tienen que "centrar" en ese objetivo "para seguir creciendo como lo está haciendo".

David al escuchar a Enrique Martín afirma que le "vienen los recuerdos desde pequeño cuando él me ayudaba con el coaching". Martín ha empezado apretando y ha afirmado que: "Le voy a meter un poquito para que vaya bien ligero en este final de liga. Si se centra un poco más en las subidas en estrategia tienen que terminar la liga con 5 ó 6 goles. Y ese destino tiene que llegar porque tienen condiciones. Tiene que ser más ambicioso". Ante esa afirmación la respuesta de David ha sido muy clara: "Tiene toda la puta razón, me tengo que centrar en ese objetivo desde ya". Enrique terminaba con la faceta goleadora con un "me alegro mucho por él y ya ves que no le regalo nada".

Enrique Martín cuenta que cuando él estaba en Tarragona le llamó a David para que fuera con él y narra que el central rojillo rechazó la propuesta porque creía que "estaba súper convencido" que tenía hueco en el equipo y que se lo "iba a currar". Me acuerdo de aquel instante y pienso 'Ole, ole y ole'. Dice mucho de su amor propio, de trabajar y de conseguir los objetivos".

David al escuchar a Enrique dice que se acuerda "mucho cuando fue mi entrenador y todos los momentos que hemos vivido. La salvación, el ascenso y un montón de historias". Además reconoce que el gol en Sabadell es "inolvidable".

DAVID GARCÍA, GANADOR DE DUELOS ÁEREO

El futbolista del Club Atlético Osasuna, David García, es el jugador de Primera División de LaLiga al que es más difícil ganarle un duelo aéreo. David aventaja en 6 puntos al siguiente, que es el central del Atlético de Madrid, Felipe. Leer más

David afirma que Raúl García (Athletic) es el jugador que más problemas le ha dado en las disputas de balones por arriba. Dice que es que "mide muy bien los tiempo, es perro viejo, tiene mucha experiencia y sabe competir y luchar" y que siempre pone las disputas difíciles.

Al conocer la información dice que le dieron "ganas de seguir mejorando y de seguir motivado". Reconoce que no le "gusta perder ni a las canicas y cada duelo que lucho me gusta ganarlo y cuando pierdo uno me mosquéo un poco conmigo mismo".

ENTRENANDO CONFINADO

David reconoce que ha trabajado muy duro durante el confinamiento y afirma que el reloj le "marcaba que había entrenado todos los días de la semana por la mañana y por la tarde, solo he descansado los domingos".

SUS INICIOS

El futbolista de Osasuna afirma que "no destacaba mucho" en categorías inferiores "siempre había jugadores que decían que iban a llegar lejos", pero que pasaban los años y "se iba quedando" en el equipo y al final ha sido "el único que ha llegado". Y recalca la importancia de la "mentalidad positiva" para afrontar lo que te viene por delante".

PESCA CON LA MANO

Durante la entrevista Alberto Sanz ha conectado con Julen Itxaso, compañero suyo en la etapa de formación como futbolista. Julen ha recordado con David viejos tiempos como el día que marcó David dos goles y gracias a eso remontaron el partido. García dice no ser muy bueno con la memoria y que no se acordaba. Ante la petición de que "su afición de pequeño y que cuente cómo pescaba de pequeño". Lo hacía en Ibero y David ha reconocido que "pescaba a mano a pulmón" en el río y que además "era bueno".

PASO POR LA CULTURAL LEONESA

Su compañero en León Iván Garrido le califica de un jugador que "tenía mucho potencial" dice que se alegra y que vale para Primera División, además afirma que "no le sorprende" por lo profesional que demostró ser. Concluye diciendo que "como futbolista lo vale y como persona es un muy buen tío. Y es de los currantes, cuando termine su carrera se lo habrá merecido". David dice que su experiencia ahí le supuso "una experiencia nueva" para "coger madurez" y superarse. Le permitió salir adelante de una mala situación y que se lleva un recuerdo inolvidable.

EL TECHO FUTBOLÍSTICO DE DAVID

Preguntado sobre dónde está su techo es contundente en la respuesta y dice que: "Mi techo empieza el día 12 de junio cuando empiece LaLiga y a partir de ahí Dios dirá. Tengo muchas ganas de seguir trabajando y mejorando. Estoy con la misma ilusión con la que empecé de seguir trabajando para llegar más arriba aun".