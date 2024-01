Existe acuerdo entre EH Bildu y PSN para aprobar los presupuestos

El Gobierno de Navarra ha cerrado un acuerdo con EH Bildu para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2024, las quintas cuentas que salen adelante de forma consecutiva gracias al entendimiento entre el Ejecutivo foral y la formación abertzale.

Desde Cope Navarra, hemos querido conocer la opinión de Institución Futuro sobre estos presupuestos. Según Ana Yerro, el aumento de gasto es la característica fundamental de unos presupuestos que no gustan: "son presupuestos totalmente imprudentes e irresponsables".

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha entregado este viernes el proyecto de Presupuestos al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, que ha avanzado que el lunes se reunirá la Mesa y Junta del Legislativo para fijar el calendario de tramitación. Las cuentas serán aprobadas previsiblemente en el pleno del Parlamento el 7 de marzo.

Arasti ha destacado "el consenso alcanzado para la aprobación del Presupuesto" y ha afirmado que "EH Bildu ha sido la única formación que ha atendido la llamada del Ejecutivo para sentarnos en torno a una mesa para negociar cuál sería el mejor proyecto de Presupuestos para la Comunidad foral".

El consejero ha explicado que "el diálogo comenzó semanas atrás y ha ido siempre encaminado a buscar los puntos que nos unen, las máximas en las que estuviéramos de acuerdo para lograr unos Presupuestos útiles y sólidos para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía desde el plano económico y social".

José Luis Arasti ha afirmado que "el acuerdo se asienta en tres pilares fundamentales que son colocar en el centro de las políticas públicas las necesidades de la ciudadanía, blindar y ampliar los servicios públicos para hacer frente a las incertidumbres y desigualdades, y también fomentar la capacidad y la fuerza transformadora de la sociedad navarra para avanzar hacia un escenario de progreso económico y social común y siempre igualitario".

Arasti ha explicado que EH Bildu incorporará enmiendas por valor de 4,42 millones de euros, aunque no ha concretado la cantidad previa incorporada por la formación abertzale en las propuestas que incluyó en el anteproyecto de Presupuestos. "Ellos han hecho una relación y han incidido en prácticamente todos los departamentos del Gobierno de Navarra", ha indicado. Además, ha apuntado que unas propuestas "tienen contenido económico y otras tienen contenido de compromisos que va a haber que desarrollar a lo largo de este año, pero algunas tendrán repercusión en el 2025, como en el caso de estudios y otras cosas que están pendientes de realizarse".

Además, el consejero ha subrayado que "cuando se negocia siempre hay obstáculos", pero ha valorado que "la disposición del Gobierno de Navarra y de EH Bildu ha sido propositiva", y ha preferido que las discrepancias queden "en el ámbito del contexto de la negociación".

Sobre el deseo de EH Bildu de alcanzar un acuerdo de legislatura que trascienda a las cuentas de 2024, Arasti ha señalado que "yo soy el consejero de Economía y Hacienda y a lo que me he ceñido en este trabajo de llegar a acuerdos es a sacar adelante los Presupuestos Generales para Navarra 2024, que es el proyecto de ley más importante de cada año y en eso nos hemos centrado". "Ahora mismo, yo como consejero lo que puedo decir es que este acuerdo viene ceñido a lo que es la tramitación de los Presupuestos de este año 2024 y, de momento, no hay más", ha indicado.

Por otro lado, en cuanto a la negociación con otras formaciones políticas, José Luis Arasti ha afirmado que hizo "una llamada a UPN, que era la opción mayoritaria de la oposición, una llamada que no fue atendida y no hemos tenido la posibilidad de negociar". "Yo lo dije desde el principio, desde que comenzó la legislatura, sigo tendiendo la mano a todos los grupos que ahora mismo están en el Parlamento", ha indicado.

En ese sentido, el consejero ha señalado que "siempre después de la tempestad llega la calma y habrá momentos donde nos podamos volver a sentar para hablar de lo que realmente le interesa a la ciudadanía, lo que le preocupa y, sobre todo, la solución a los problemas del día a día".

Sobre la posibilidad de que se incorporen enmiendas de UPN a las cuentas, Arasti ha indicado que "ahora queda en manos de los grupos políticos esta tramitación del Presupuesto". "Veremos si se presenta esa enmienda a la totalidad y veremos qué propuestas hay por parte de todos los grupos políticos y serán ellos los que tengan que llegar a acuerdos entre sí para poder materializar las pretensiones o las enmiendas que quieran que consten en este proyecto de Presupuestos", ha señalado.

Según Arasti, "el acuerdo recoge el apoyo de EH Bildu a la propuesta de este Gobierno, pero no cierra a otras cosas que puedan acontecer en el desarrollo de la tramitación de esta ley".

Hualde: "Se da continuidad a una labor iniciada en 2015

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha valorado que "llevamos dos legislaturas en las que el pleno del Parlamento ha aprobado todos los Presupuestos e iniciamos la undécima legislatura con unas cuentas que ya han sido y están siendo trabajadas por la mayoría parlamentaria progresista". "Se da continuidad a una labor iniciada en 2015 con el que fue conocido como Gobierno del cambio, con la peculiaridad de que como ocurrió hace cuatro años, ahora mismo tenemos Presupuestos prorrogados en este primer año de legislatura", ha explicado.

Unai Hualde ha deseado que las cuentas "sirvan para mejorar los servicios públicos y para mejorar la situación social y económica de nuestra Comunidad".

En cuanto al calendario de tramitación que se va a plantear el lunes en la Mesa y Junta de Portavoces, se prevé abrir un plazo para poder presentar enmiendas a la totalidad hasta el martes 30 de enero a las 12 horas y si las hubiera, su debate se celebraría en pleno el 8 de febrero.

Además, se podrán presentar enmiendas parciales hasta ese mismo 8 de febrero. El debate de estas enmiendas en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento se celebraría entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Por último, el pleno para el debate y votación final de los Presupuestos sería el 7 de marzo.