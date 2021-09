¿Cuál es la edad promedio de padres y madres en el momento de procrear?

En una nueva entrega de la sección de ciencia en COPE Navarra explican un estudio sobre la edad promedio de padres y madres en el momento de procrear. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, nos lo explica:

Our new paper estimating male and female generation times across the past 10,000 generations of human history is up!



Project led by the amazing @suggestive_pval (with @sialsaffar and Jeff Rogers). A brief thread:



1/nhttps://t.co/4ZlQXFj37Vpic.twitter.com/CXp9ekbU6h