Josan González se muerde la lengua con los árbitros: "Si metemos las que tenemos, ganamos 5-2"

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado el agónico empate cosechado contra Jaén Paraíso Interior. A pesar de un final dramático, el técnico se queda con la sensación de haber sumado un "puntazo" y ha centrado el foco en los errores propios: "No hemos empatado por los árbitros, hemos empatado porque hemos fallado nuestras ocasiones".

Autocrítica por encima de la polémica

El entrenador ha insistido en que la clave no estuvo en los "factores externos", sino en la falta de puntería. "Si nosotros metemos los goles, hoy ganamos 5 a 2, nadie nadie se acuerda hoy de los árbitros", ha asegurado, insistiendo en que su equipo fue superior mientras estuvo centrado en el juego.

Pese al visible malestar con la actuación arbitral, ha afirmado que intentará no valorarla y ha reconocido que algunas tarjetas a su equipo fueron "totalmente merecidas". Para el técnico, la lección es que deben aprender a manejar estas situaciones y no desenfocarse del partido.

Un punto que engancha a la afición

El final del encuentro fue "cuanto menos dramático", con una expulsión y teniendo que recurrir al portero-jugador para salvar el resultado. González considera que la forma en la que se consiguió el punto "ha enganchado todavía mucho más al público", a quien ha felicitado por su apoyo decisivo.

Mirando al futuro con bajas

El equipo ya piensa en el partido del martes, aunque la plantilla llega mermada. González ha confirmado que no contará "ni con Bebe ni con Ricardo", mientras que Rafa Santos apenas pudo disputar unos minutos, y esperará a ver la evolución del resto de jugadores.

Pese a las dificultades, el entrenador ha destacado la dinámica positiva del equipo, no en resultados, sino en "trabajo". "Veo el equipo con una identidad muy clara, muy definida, no dejando de luchar", ha concluido.