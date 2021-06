"Conociendo Navarra: La ruta del agua

Nueva edición de "Conociendo Navarra" con Patxi Pérez y de la mano de "Garrido Artículos Publicitarios" para conocer la ruta del agua.

LA RUTA DEL AGUA

Como no está lloviendo poco estos días, hoy Patxi nos propone conocer la Ruta del Agua. Del que ahora conoceremos más, pero que es un agradable camino en el que disfrutar de la naturaleza. ¿A dónde dirigimos los pasos?

La Ruta del Agua o Uraren Bidea, es un camino de 8 kilómetros que une las localidades de Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, Ituren y Zubieta, es decir, por una parte del Valle de Malerreka y junto al rio Ezkurra. Es una opción para hacer senderismo de una manera muy cómoda o incluso en bicicleta.

La verdad que hablas de una zona con un entorno precioso, de unos pueblos con mucha historia, leyendas… y en dos de ellas en las que el carnaval es su principal seña de identidad.

Hablas de los carnavales de Zubieta e Ituren con sus famosos joaldunak, así que si te parece bien, vamos a empezar nuestro recorrido desde Zubieta y lo acabaremos en Doneztebe/Santesteban.

En Zubieta, comienza este recorrido junto al molino de esta localidad que hoy esta reconvertido en un ecomuseo muy interesante y que probablemente sea el lugar mayor visitado de la localidad. En la planta baja se encuentran los tres molinos en activo. El molino ofrece la posibilidad de presenciar en directo el proceso de molturación del maíz, ya que continúa siendo utilizado para su función original. También hay una pequeña exposición de objetos etnográficos de la localidad, relacionados con la artesanía de la madera, las labores agrícolas tradicionales y el famoso carnaval rural de Ituren-Zubieta.

El siguiente pueblo al que nos dirigimos en nuestra ruta, es Ituren, como hemos dicho, dos pueblos unidos por los carnavales. ¿El recorrido que hacemos en esta ruta coincide en algún tramo con el recorrido que hacen la última semana de enero los joaldunak?

En el camino que tomamos hacia Ituren, podemos ver varios antiguos lavaderos y también algunas zonas de baño, y recorremos el tramo que los joaldunak hacen por el barrio de Lasaga.

Antes de llegar a Ituren, ¿te parece que hagamos un breve repaso a la historia de los carnavales de estos dos pueblos?

Me parece muy bien, Ituren y Zubieta celebran los carnavales conjuntamente. El lunes y martes de la última semana de enero, los joaldunak de ambas localidades comienzan con el desfile, el lunes los joaldunak parten de Zubieta hacia Ituren y el martes los de Ituren devuelven la visita.

Los joaldunak desfilan en dos hileras, con movimientos rítmicos y acompasados, logrando hacer sonar sus cencerros al unísono. El desfile adquiere un aspecto ritual ligado íntimamente a la naturaleza. Se cree que el sonido rítmico y estremecedor que producen ahuyenta a los malos espíritus y despierta las energías adormecidas de la tierra. Los joaldunak visten con abarcas, enaguas de puntillas, pieles de oveja sobre los hombros y la cintura, pañuelos de colores al cuello, gorros cónicos con cintas, un hisopo de crines de caballo en la mano y dos enormes cencerros atados a los riñones. Cada pueblo mantiene matices específicos en la forma de hacerlos sonar y en la indumentaria del personaje.

El Mendaur es uno de los montes con más fama de la Comunidad y se encuentra en Ituren.

Así es, el monte Mendaur es un excelente mirador de las comarcas de Baztan, Bertizarana-Malerreka y Bortziria. En su cima se encuentra la ermita de la Trinidad, construida en 1692.

La siguiente parada es la localidad de Elgorriaga, en donde la historia del agua está unida al balneario y al uso medicinal de la misma.

Elgorriaga es fundamentalmente conocido por el primer balneario que se construyó a principios del siglo XX, aquí se encuentra el manantial de aguas minerales, son las aguas más saladas de Europa y manan a una temperatura de entre 14º y 16º C.

En Elgorriaga hay un hermoso puente medieval sobre el rio Ezkurra que aún conserva el su estructura original.

La siguiente localidad y última de nuestra ruta, es Santesteban.

Doneztebe/Santesteban es el pueblo más grande del valle de Malerreka. Es un pueblo construido en la Edad Media y muy importante en aquella época, obtuvo beneficios de varios reyes navarros, desde Sancho VI el Sabio que le mejoro su fuero hastalos reyes Juan de Albret y Catalina de Foix que otorgaron en 1497 a la villa el fuero de Jaca liberándola del pago del tributo de eyurdea, para el uso del agua y pastizales de los montes de Bidasoa y Berroarán y la pesca del río Bidasoa.

Su extenso caserío se dispone en torno a la iglesia de San Pedro. Reformada en estilo barroco, y con distinguido interior, esta parroquia destaca por su torre de sillar con aspecto medieval, que fue parte del antiguo Castillo del Conde de Lerín.

Los rios Ezkurra y Ezpelura se unen en el pueblo, y a la vez, estos se unen con el río Baztan o Bidasoa, ya que no está claro en qué punto pasa el rio Baztan a llamarse Bidasoa.

Hemos realizado la Ruta del Agua, pero Malerreka es más extenso y hay otras zonas de mucho interés.¿Nos puedes indicar algún otro sitio?

Malerreka son en total 11 localidades, es decir, siete más además de las que hemos conocido hoy.

Beintza-Labaien, Donamaria, Eratsun, Ezkurra, Oitz, Sunbilla y Urroz de Santesteban.

Uno de los atractivos de la zona son los Embalses de Leurtza, situados en terrenos de Urrotz y Beintza-Labaien. Para ir hasta ellos, hay que cruzar el pueblo de Urrotz, donde se coge la carretera que llega hasta los embalses. Puedes hacer senderismo alrededor del embalse y pasar un buen día en la zona de esparcimiento que tiene.

De Donamaria hablamos en otra ocasión de su interesante torre Jauregia y hoy os la recordamos.

También nos gusta hablar de comida en este programa, seguramente conozcas lugares en los que disfrutar de una buena gastronomía.

Evidentemente Alberto, hay múltiples opciones en la zona. Yo me quedo con una de ellas, la de mis amigos del Santamaria de Doneztebe, que siempre que voy me cuidan fenomenal toda la familia y es un placer visitarles cuando me acerco por la zona.





