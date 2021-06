Conociendo Navarra: Pamplona a través del Camino de Santiago (2ª parte)

Para hoy, Patxi nos ha preparado, visitar nuestra capital, Pamplona, a través del recorrido que hacen los pereginos del Camino de Santiago.

Has hablado de los burgos, del Privilegio de la Unión, y ahora entramos en el Burgo de San Cernin y lo primero que vemos es la Iglesia del mismo nombre.





Tras dejar atrás la Plaza Consistorial, nos incorporamos al Burgo de San Saturnino, por la calle del mismo nombre. No tenemos todo el espacio que nos gustaría para hablar de ella, diremos que es una Iglesia gótica de finales del siglo XIII, antes de ella y en esa misma ubicación se encontraba una iglesia románica que fue objeto de ataques durante la guerra con la población de san Nicolás y posteriormente en la de la Navarreria, es a partir de esta en 1276 cuando se empieza a construir la actual. Tiene dos torres que le dan un carácter defensivo y de fortaleza que es el que tuvieron. Las torres de San Cernin han marcado con los toques de sus campanas el ritmo de vida de la ciudad, a su toque se cerraban las puertas de las murallas, a su toque comenzaba y comienza el encierro. Y sobre una de ellas, la más baja, se encuentra uno de los emblemas de la ciudad, el gallico de San Cernin. Y otro dato muy importante, en ella se encuentran el patrón y la patrona de Pamplona, San Saturnino y la Virgen del Camino. En el lugar de la actual capilla en honor a la Virgen del Camino se encontraba un claustro gótico del que tristemente no tenemos no nos queda ningún vestigio. Algún día ya volveremos sobre esto, que a más de uno le habrá pillado de nuevas.

La siguiente parada tiene que ser el Pocico de San Cernin.

Una breve parada en este lugar tan simbólico en donde según reza la tradición San Saturnino bautizo a los primeros cristianos de Iruña y en donde cada 7 de julio oímos cantar ese Agur Jaunak tan especial en la procesión que a muchos nos pone la piel de gallina.

Primera parte: CONOCIENDO PAMPLONA



Encaramos la calle Mayor, que ganas de verla de rojo y blanco, con los gigantes, los dantzaris, San Fermín, La Pamplonesa…

Es para muchos una de las calles más importantes de la Ciudad, tanto en el aspecto emocional como histórico. Era la calle más larga de la ciudad, en ella podemos encontrar el Palacio del Condestable que fue construido por el IV Conde de Lerín, Luis de Beaumont, posteriormente fue palacio arzobispal e incluso unos pocos años Ayuntamiento.

En esta calle encontramos el Palacio de Redin y Cruzat y más adelante el Palacio de Ezpeleta, un importante edifico de finales del XVII y comienzos del XVIII, la fachada es barroca y la portada es espectacular en piedra blanca.

Llegamos al final de la calle y nos encontramos a mano derecha con la Plaza de Recoletas, a la izquierda la pared lateral de la Iglesia de San Lorenzo y de frente el inicio de la Taconera.

Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Para acabar diremos que en la Plaza de Recoletas se encuentra el convento de las Recoletas de monjas de clausura y que alberga en su interior multitud de obras de artes. De la Iglesia de San Lorenzo diremos algo que todo el mundo, que aquí se encuentra la Capilla de San Fermín copatrón de Navarra y probablemente la más visitada de la ciudad. Y que para terminar podemos darnos un paseo por la Taconera, respirar, oír a los pájaros, sentarte en un banco, ver la escultura de la Mariblanca o de Gayarre y tras esto desandar los pasos e ir a tomar unos pintxos por los bares de nuestro Casco Viejo.