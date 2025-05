Tertulión rojillo tras el Osasuna 2 - Espanyol 0: "Raúl García y diez más"

Pamplona - Publicado el 19 may 2025, 16:24

Triunfo por 2-0 de Osasuna contra el Espanyol. Una victoria que le permite a los rojillos seguir en la lucha por Europa y una derrota que deja a los periquitos con la necesidad de ganar para no bajar a Segunda División. En el Tertulión rojillo de COPE lo analizamos con Javier Iborra, Javier Salvador, Rubén Díez, Iñigo Orbaiz y Benjamín Monreal.

CRÓNICA

Osasuna cerró su último partido en El Sadar esta temporada con una victoria por 2-0 ante el Espanyol, en una tarde cargada de emociones y significado para la afición rojilla. Los goles de Ante Budimir y Raúl García de Haro no solo mantienen vivo el sueño europeo, sino que sirvieron de marco para la despedida de Unai García, uno de los grandes símbolos del club navarro.

El encuentro comenzó con un ambiente especial en las gradas, teñidas de rojo y con la hinchada consciente de que sería la última vez que verían a Unai García en El Sadar con la camiseta rojilla. Osasuna, motivado por la ocasión y por la necesidad de sumar para seguir aspirando a Europa, salió decidido desde el primer minuto.

El Espanyol, por su parte, llegaba con la presión de la permanencia y planteó un partido serio, buscando controlar el ritmo y aprovechar cualquier despiste local. Sin embargo, fue Osasuna quien golpeó primero. En el minuto 18, un disparo de Aimar Oroz fue desviado sutilmente por Ante Budimir, que con la entrepierna mandó el balón al fondo de la red. Era el 1-0 y el gol número 21 en liga del delantero croata, que sigue firmando una temporada de ensueño.

El tanto desató la euforia en El Sadar y encendió aún más la motivación de los navarros. Poco después, Torró estuvo a punto de ampliar la ventaja con un cabezazo que se estrelló en el travesaño, mientras la afición empujaba sin descanso.

Espanyol intentó reaccionar, pero se topó con una defensa sólida y un Sergio Herrera atento bajo palos. Los catalanes, que se jugaban la vida en la categoría, apenas inquietaron con un disparo desviado de Puado tras una buena combinación con Expósito.

La segunda mitad mantuvo la intensidad, aunque Osasuna supo gestionar la ventaja y controlar los tiempos del partido. Vicente Moreno movió el banquillo en busca de soluciones, pero la zaga rojilla, liderada por Catena y Boyomo, no concedió espacios.

Los minutos finales estuvieron marcados por la tensión y la emoción. Espanyol volcó su ataque, pero Osasuna sentenció en el descuento. Raúl García de Haro, que había entrado en la recta final, culminó una contra para firmar el 2-0 definitivo en el minuto 90+1, desatando la locura en la grada.

Con el pitido final, todas las miradas se centraron en Unai García. El capitán recibió un emotivo homenaje en el círculo central, con la plantilla, cuerpo técnico y directiva arropándole. Unai, visiblemente emocionado, agradeció a la afición por su apoyo incondicional durante 25 años en el club y 214 partidos oficiales.

"Me voy feliz, he tenido una trayectoria que nunca había pensado, con momentos maravillosos. Cuando vives tantas cosas es normal irte triste, pero prevalece la alegría y lo satisfecho que me voy", declaró Unai ante una afición entregada que coreó su nombre y le dedicó una ovación interminable.

El presidente Luis Sabalza, junto a Oier Sanjurjo y Roberto Torres, le entregaron una ilustración conmemorativa, mientras Unai era manteado por sus compañeros. El Sadar, al unísono, le despidió como a una leyenda, recordando sus dos ascensos, el subcampeonato de Copa, la clasificación europea y seis permanencias en la máxima categoría.

En lo deportivo, la victoria deja a Osasuna noveno, empatado a 51 puntos con el Rayo Vallecano, que ocupa la octava plaza. El sueño europeo depende de un tropiezo del Rayo en la última jornada y de que los rojillos ganen en Vitoria ante un Alavés ya salvado.

Para el Espanyol, la derrota supone un duro revés. Los pericos se quedan con 39 puntos, solo dos por encima del descenso, y se jugarán la permanencia en la última jornada frente a Las Palmas, ya descendido.

La tarde, por tanto, fue redonda para Osasuna: victoria, homenaje a un capitán histórico y la ilusión de seguir peleando por Europa hasta el final. El Sadar, una vez más, fue testigo de una jornada para el recuerdo, con Budimir como goleador imparable y Unai García como eterno referente.