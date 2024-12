Pepe Prieto explica en Tiempo de Juego el motivo por el que Braulio Vázquez rechazó al Sevilla: "Tenía que trabajar con esto"

Durante la retransmisión del Sevilla - Osasuna en Tiempo de Juego salió el nombre de Braulio Vázquez. El director deportivo rojillo tuvo una oferta encima de la mesa del conjunto andaluz el verano de 2023 para ser el encargado de planificación de la plantilla.

Osasuna llegaba tras jugar una final de Copa del Rey y finalizar la temporada como séptimo clasificado. El conjunto rojillo disputaría la siguiente temporada gracias a esa posición la previa de la Conference League.

Osasuna y Braulio vivían un momento dulce tras una temporada histórica. Era normal que varios nombres sonaran para equipos de mayor potencial. Braulio Vázquez fue uno de los que tuvo oferta, aunque no fue el único en los despachos de Osasuna. Fran Canal también tuvo su oferta, en esta ocasión desde el Celta de Vigo.

EXPLICACIÓN EN TIEMPO DE JUEGO

Durante la narración del Sevilla-Osasuna, Pepe Prieto, comentarista en Tiempo de Juego, explicó uno de los motivos por los que Braulio Vázquez rechazó al Sevilla en el verano de 2023.

Pepe Prieto lo explicaba así en Tiempo de Juego: "Cuando le plantearon la forma de trabajar, el Sevilla había invertido mucha pasta en el sistema informático con el cual se trabajaba y le dijeron que tenía que trabajar con esto. Y él dijo que su forma trabajar, que él iba con su forma de trabajar y que no iba a trabajar de una forma que él no sabía. Y renunció a venir".

LA OPINIÓN DE BRAULIO

En la presentación de José Arnaiz, tras ese momento de ofrecimiento por parte del Sevilla, Braulio Vázquez habló muy claro:

"Fue complicado, ese fin de semana estaba en Pamplona y fue muy difícil. Que venga un club tan grande, es difícil; que me deje llevar por un tema emocional, también es complicado. Pueden pensar que fue falta de ambición, pero también estaba la lealtad que tengo hacia el club donde estoy, era muy complicado, una decisión muy complicada. Noté una presión desmedida a la hora de tomar la decisión" dijo el Director Deportivo.

Añadio que "cuando mucha gente de fútbol no entiende determinada decisión, lo achaca a la falta de ambición. Yo entiendo que quizás las prioridades de la vida u otros aspectos, como es para mí jugar la final de Copa o ir a Europa con CA Osasuna, es tener mucha ambición. Entiendo que ser feliz es una ambición que tiene uno día a día, creer en un proyecto".

Y finalizó afirmando que: "supongo que toda la gente de un club tan grande como el Sevilla FC, que ha llamado a mi puerta, querrían que la lealtad que le tengo a CA Osasuna les gustaría que la tuviese con ellos algún día. Ojalá algún día pueda trabajar en el Sevilla FC, no lo niego. Quizás no era el momento, ni emocional, ni personalmente para mí. Estoy muy agradecido. Me parece un club enorme, en una ciudad increíble, todo lo que puedo decir es maravilloso, pero decidí quedarme aquí".