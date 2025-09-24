COPE
Osasuna prepara el partido contra el Elche con Sheraldo Becker, Iker Benito y Moi Gómez entre titulares: "Gol de Osambela en el vídeo"

Alessio trabaja con un once con varios titulares habituales y alguna sorpresa

Osasuna prepara el partido contra el Elche en Tajonar: Moi Gómez y Juan Cruz con el grupo
Osasuna prepara el partido contra el Elche en Tajonar: Moi Gómez y Juan Cruz con el grupo

Último entrenamiento de Osasuna antes de medirse en El Sadar al Elche. Alessio Lisci recupera a Moi Gómez y Juan Cruz que eran duda para el partido. Es baja Valentín Rosier por sanción y Aimar Oroz por lesión. En el vídeo se ven varias acciones de gol y termina con un tanto marcado por Asier Osambela.

Un equipo ha estado compuesto Sergio Herrera y por los centrales titulares (Boyomo, Catena y Juan Cruz) e Iker Benito por la derecha. Por delante estaban Lucas Torró, Moi Gómez y Rubén García.  Arriba Budimir y Sheraldo Becker. Jon Moncayola, Víctor Muñoz y Abel Bretones estaban con habituales suplentes, ademas del sancionado Rosier.

Otros jugadores que estaban con el peto de "menos habituales" eran Kike Barja, Raúl García, Asier Osambela o Jorge Herrando.

