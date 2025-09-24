Locura con las entradas en el Gran Premio de Madrid: Las de 195 y 324 euros han volado

El Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026 ya ha vendido, desde el pasado 15 de septiembre, cuando comenzó la preventa, hasta este martes, más de 48.500 entradas, según informó la propia organización del evento.

El GP de España de F1 a partir de 2026 que acogerá Madring arrasa en ventas. La venta al público general se abrió este martes y en 12 horas se vendieron más de 20.000. El precio partió de los 195 euros, correspondiente a la zona de 'pelouse', y los 324 euros de la zona de grada. "Estas dos categorías arrasaron en apenas unos minutos", destacó el comunicado de la organización. Había una lista de peticiones de 235.000, según anunció Isabel Díaz Ayuso hace días.

MadRing Imagen del circuito MadRing en el que se disputará el Gran Premio de Madrid.

Coincidiendo con la salida a la venta al público general, se proyectó en las pantallas de Times Square, Burj Khalifa, Shinjuku y hasta ocho repartidas por Ciudad de México un espectacular video en 3D anunciando este GP de España de Fórmula 1. Y es que el 23% de las ventas proceden del extranjero. Club 91 es el paquete más premium y se puede adquirir desde 4.950 euros y ofrece vistas de la salida, meta, los boxes y la primera curva. Dentro, un lounge con terraza y propuestas culinarias por parte de chefs con estrellas Michelin.

De ellas, Reino Unido se posiciona como el primer país que más ventas ha acaparado con un 4%. Le siguen México, con un 3%, y Estados Unidos, con un 2,5% de las ventas de entradas para el evento del 'Gran Circo' en la capital española