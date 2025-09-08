Lethal Crysis, en 'La Tarde' de COPE: "Todos mis contactos de Hamás en Gaza están muertos"

'La Tarde' de COPE estrena colaborador para esta temporada. El documentalista Ruben Díez, más conocido en redes sociales, donde acumula más de 6 millones de seguidores, como 'Lethal Crysis'. Y comienza su etapa con Pilar García Muñiz charlando sobre su experiencia tratando de llegar a Gaza.

El viaje de Díez a la Franja estaba previsto para dos semanas antes del trágico 7 de octubre, fecha en que Hamás atacó a Israel. Para obtener gran parte de los permisos necesarios para llegar hasta Gaza, explica el documentalista, "fue necesario hablar con Hamás, en concreto, con su sección de 'turismo'". Así entabló conversaciones con dichas personas hasta que, tras un largo intercambio de mensajes, obtuvo la documentación necesaria.

Para ellos, explica Díez, "fue requisito obligatorio demostrar que, si bien no era periodista, sí que me dedicaba a publicar contenido documental, con lo que tuve que demostrar que llevaba tiempo con mi canal de YouTube, además, comprobaron todo lo que había subido a redes sociales en el último año".

Con ello y con todo, "no fue posible llegar a Gaza porque, en última instancia, quien decide quien entra en la Franja es Israel, que no lo aprobó".

lOS TÚNELES EN GAZA

Entre los planes de Lethal Crysis estaba, incluso, "atravesar los túneles de Hamás". Estaba todo previsto para que el youtuber conociera y documentara gran parte de la realidad que se vivía en la Franja pero, ni Israel, ni el inicio del conflicto lo hicieron posible.

Hoy, a las puertas de cumplirse dos años de aquel fatídico 7 de octubre, "Gaza ya no existe", explica Díez. Con el tiempo, "todos mis contactos de Hamás, incluido quien iba a ser mi guía allí, han muerto", añade, fueron objetivo de misiles. De hecho, según su experiencia, sobre la posibilidad de volver a intentar llegar a la Franja, asegura que "si un periodista entra en Gaza, se convierte en la diana".

Quién es Lethal Crysis

El nuevo colaborador de 'La Tarde' de COPE ha conocido más de 70 países, la mayoría de ellos, con un interés que trasciende del turismo al uso. Por ejemplo, Rubén Díez ha estado en Ucrania, iniciada la invasión rusa. Su objetivo, explica, es "retratar las diferentes realidades que vive el ser humano en distintos puntos del mundo".

Rubén Díez aclara que su trabajo "llega a ser muy difícil, aunque tomes la decisión de viajar a un lugar comprometido, hay más obstáculos que sortear, ya que resulta caro, necesitas contactos, permisos... A veces, puedes estar años intentando conseguirlo todo".