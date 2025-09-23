Moi Gómez y Juan Cruz entrenan en el ejercicio de Osasuna a puerta cerrada en El Sadar y apuntan al Elche

Entrenamiento de Osasuna en El Sadar antes de medirse al Elche

Moi Gómez es uno de los futbolistas que centran la actualidad rojilla. Junto a Aimar Oroz y Juan Cruz son los futbolistas que están en el parte médico. El centrocampista sufre problemas en el isquiotibial de su pierna derecha, mientras que Juan Cruz tiene problemas en el tobillo.

Osasuna se mide este jueves al Elche con varias dudas en el once. Juan Cruz no pudo terminar el partido contra el Villarreal y tuvo que ser sustituido por Jorge Herrando.

El Club Atlético Osasuna ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en El Sadar para comenzar a preparar el partido que el jueves disputará ante el Elche Club de Fútbol. El equipo de Alessio Lisci, que ayer guardó descanso, ha trabajado a través de ejercicios de activación y plan de partido. Los jugadores de Osasuna Promesas Unai Santos, Stamatakis y Aimar Bonel han completado la sesión.

Aimar Oroz ha proseguido con su proceso de recuperación.

Mañana, el equipo llevará a cabo la última sesión de trabajo antes del encuentro del jueves. La misma se desarrollará a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas.