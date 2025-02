Intriga en Osasuna con las renovaciones de Vicente Moreno, Jesús Areso, Pablo Ibáñez y Rubén Peña

Osasuna sigue sin novedades reales sobre las continuidades de sus futbolistas que acaban contrato, además de la de un Vicente Moreno que hace unas semanas ya dejó claro que no había habido acercamiento por el momento.

Las oficinas del conjunto navarro se mantienen herméticas ante el ruido social en torno a los contratos que finalizan a la conclusión del presente ejercicio. Son varios los nombres en la palestra, sobre los que destacan Pablo Ibáñez, Rubén Peña o Vicente Moreno, además de otro como Jesús Areso, quien sigue sin dar el sí a un Osasuna cuya afición se impacienta.

Además de Bryan Zaragoza, quien está cedido por el Bayern de Múnich, Ibáñez, Peña, Arnaiz y Unai García dejarán de pertenecer a Osasuna el 30 de junio. Estos dos últimos tienen muy complicado seguir en el club al no contar apenas para el actual entrenador.

Mientras que Peña se ha visto relegado al banquillo tras dos buenas temporadas, Pablo Ibáñez se ha visto perjudicado por la fe de Vicente Moreno en los mismos hombres.

El héroe de San Mamés hace dos años ve como su renovación se ha estancado con unas pretensiones económicas de ambas partes que no coinciden. El tira y afloja llegará a su fin con una decisión que siempre recae en el propio futbolista. Ibáñez, de 26 años, ha jugado 21 encuentros con la elástica rojilla, repartiendo una asistencia.

En el caso de Areso, el lateral ha incrementado su relevancia dentro del juego del equipo, con un potencial físico que atrae la mirada de muchos clubes. En concreto, el Athletic Club, acecha al de Cascante, con un Osasuna que pondrá toda la carne en el asador para seguirle viendo como rojillo. Cláusula de 12 millones y contrato hasta junio de 2026 son los dos datos a tener en cuenta.

Por último, y con especial importancia, Vicente Moreno avisó hace unas semanas, dejando clara cómo está el panorama: "No ha cambiado nada, a día de hoy seguimos en la misma situación. El foco está en la competición, tanto por mi parte como del club. A día de hoy, no ha habido nada. Por parte del club, no ha habido una propuesta de renovación ni se ha hablado de este tema”.

"Disfruto cada día de Tajonar y de El Sadar. Estoy muy feliz, pero no hay mucho más que decir. Estoy centrado en el foco, que es el siguiente partido", aseveró un Moreno del que mucha gente dudó cuando se oficializó su contratación.

La falta de victorias en los últimos meses ha mermado el rendimiento de un equipo que convenció al inicio de campeonato, haciéndose fuerte en El Sadar. Equipo y entrenador se centran ahora en lograr cuanto antes la permanencias, dejando de lado un tema que se debate entre la afición.

El choque del domingo ante el Valencia toma especial relevancia para comenzar el mes de marzo con una alegría que alivie la situación de un equipo con incógnitas sobre quién continuará el próximo curso en la plantilla.