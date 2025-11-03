Andrés Ocaña puntúa a los jugadores del Betis en el partido ante el Mallorca

El Real Betis ha conseguido una importante victoria por 3-0 frente al RCD Mallorca, un resultado que deja un buen sabor de boca general pero que también saca a la luz actuaciones individuales muy dispares. En un partido que arrancó con la lesión de Pau en el calentamiento, sustituido por un Álvaro Valles que cumplió con un 5, el análisis jugador por jugador revela un sobresaliente, un único suspenso y una gestión de cambios que ha penalizado al propio Manuel Pellegrini.

Antony, el MVP del partido

La gran figura del encuentro ha sido Antony, quien se ha llevado un 9 gracias a "dos fogonazos espectaculares" y una asistencia. Su actuación ha sido calificada de "sobresaliente", y la única razón por la que no ha alcanzado el 10 fue "la lástima que me dio que no hiciera el primer hat-trick de su carrera". Junto a él, han destacado Héctor Bellerín y Pablo Fornals, ambos con un 7, gracias a su gran despliegue físico y acierto con el balón. Bellerín ha firmado un "partidazo en ataque y en defensa", mientras que Fornals ha demostrado que "siempre sabe lo que hacer con el balón".

En una línea más discreta, pero igualmente aprobada, se encuentran jugadores como Natan (6), que ha estado "muy entonado", y Abde (6), quien ha mostrado mayor madurez en la definición al anotar un gol. Por su parte, Lo Celso (5) y Marc Bartra (5), muy "inseguro", han aprobado por la mínima.

El 'dañino' 4,9 para Cucho Hernández

El punto más crítico del análisis ha sido para Cucho Hernández, calificado como "el único suspenso del partido". Su nota, un 4,9, ha sido descrita como "muy dañina", de esas que obligan al jugador a presentar "un trabajo la semana que viene". El motivo de este suspenso es claro y se resume en una frase contundente sobre sus oportunidades falladas.

La justificación de la nota es tajante: "un delantero no puede fallarla. Si hubiera fallado una, lo apruebo, si falla dos, a lo mejor lo apruebo, pero fallando las tres que tuvo, no lo puedo aprobar". Una reflexión que pone el foco directamente en la falta de efectividad del atacante de cara a portería.

Pellegrini y el banquillo, a examen

El entrenador, Manuel Pellegrini, ha recibido una nota de 6, rebajada desde un 7 inicial. La penalización se debe a su gestión de Antony, a quien "mantuvo hasta el minuto 80" a pesar de que el jugador "empezó con molestias el partido", una decisión difícil de "entender". En cuanto a los suplentes, la mayoría han obtenido un 5, entre ellos Valentín Gómez, Mar Roca, Ruibal y Pablo García, en una segunda parte con poca historia.