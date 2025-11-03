COPE
Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla en el partido ante el Atlético de Madrid

El duro análisis tras el 3-0 contra el Atlético de Madrid deja señalados a la mayoría de jugadores y no se salva ni el entrenador.

Spanish La Liga EA Sports soccer match Atletico Madrid vs Sevilla at Riyadh Air Metropolitano stadium in Madrid, Spain. 01 november 2025900/Cordon Press
Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura3:41 min escucha

El análisis del partido del Sevilla FC contra el Atlético de Madrid, que finalizó con un contundente 3-0, ha dejado un parte de notas demoledor por parte de Víctor Fernández. El colaborador ha suspendido a la inmensa mayoría de la plantilla sevillista, con hasta ocho calificaciones de cero y solo tres aprobados en un uno por uno implacable.

Solo tres aprobados en el desastre

A pesar de la goleada, el portero Vlachodimos ha obtenido un 5 porque "paró varias antes". También han aprobado Mendy, con un 6, a pesar de estar "lastrado físicamente", y Azpilicueta, con un 6, del que se ha destacado que "es el que sostiene la defensa, increíblemente".

Lluvia de ceros y críticas

La peor parte se la han llevado varios jugadores. En la defensa, Carmona ha recibido un 2, mientras que Marcado y Suazo se han llevado un 0. En el mediocampo, Sow ha sido calificado como un "jugador que es intrascendente" con otro cero, y de Peque se ha dicho que "no está para estos partidos".

Tampoco ha habido piedad para la delantera, donde Juan Lu ha sido puntuado con un 2, Rubén Vargas con un 3, y el delantero Isaac Romero ha recibido un 0. El veredicto ha sido igual de duro para los suplentes, con ceros para Nianzu, Gudelj y Accord Adams, de quien se ha recordado que "no ha tocado la pelota".

El entrenador, también señalado

El entrenador tampoco se ha librado de la quema y ha sido calificado con un 0 por su planteamiento en el partido. Sin embargo, el propio analista ha puesto en valor su trabajo global: "Tener estos puntos con este equipo casi es un milagro", aunque ha sentenciado que el análisis se ceñía exclusivamente al encuentro del sábado.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

