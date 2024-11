La emotiva petición de Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, tras lo ocurrido con la DANA: "Que no se olvide"

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Vicente Moreno, ha comparecido en la sala de prensa del Estadio del El Sadar. Es la primera vez que hablaba tras lo sucedido en Massanassa y Valencia con la DANA el actual técnico rojillo.

El entrenador ha hablado del partido frente al Villarreal que van a disputar el domingo en El Sadar. Pero parte de la rueda de prensa ha sido para hablar de cómo ha vivido la situación de la DANA. Vicente Moreno ha comenzado la rueda de prensa agradeciendo el apoyo que ha recibido de muchas personas, entre las que ha señalado a la familia de Osasuna.

Moreno ha dicho lo siguiente: "No me atrevo a pedir, como tú dices, la respuesta ha sido brutal. Lo que pediría es que no se olvide en el tiempo. Como seres humanos que somos muchas veces en el tiempo, cada uno ya pasamos a lo nuestro, que puede ser hasta normal. Esto no es una cuestión de meses, esto va para tiempo".

Vicente Moreno ha respondido a la pregunta de si se ha aprendido por si vuelve a ocurrir: "Pues no lo sé. No lo sé. Buena pregunta y difícil. Aparentemente, siempre aprendemos en la inmediatez. Siempre vamos a poner solución. Pero el tiempo pasa y como seres humanos que somos volvemos a tropezar en la misma piedra".

El entrenador de Osasuna termina afirmando que "deberíamos de aprender y poner solución porque creo que la tiene. Ahí creo que la tiene. En el antes y en el después".