Un meteorólogo explica por qué un dolor en el cuerpo predice un cambio de tiempo: "Hay una relación"

La meteorología es uno de esos temas recurrentes que siempre se cuelan en las conversaciones cotidianas, ya sea en un ascensor, en la mesa de un bar o incluso en los programas de radio. Sin embargo, lo que para muchos es simplemente una predicción del clima, puede tener implicaciones más profundas relacionadas con nuestro cuerpo. De hecho, Carlos Moreno, ‘El Pulpo’, junto al secretario de la Asociación Meteorológica Española, Manuel Palomares, hablaron sobre una curiosa relación entre los dolores en el cuerpo y los cambios en el tiempo atmosférico. Un tema que, aunque pueda sonar a superstición, tiene un respaldo científico.

La sabiduría popular

En una conversación distendida, Carlos Moreno, 'El Pulpo', no dudó en compartir una de las creencias que lo acompañaron desde su infancia. “Yo siempre me he fiado muchísimo de la rodilla de mi madre”, contó en el programa Poniendo las Calles. Según él, su madre solía decir que cuando sentía dolor en la pierna, el tiempo iba a cambiar. "Me duele la pierna, va a cambiar el tiempo", repetía, una frase que parece más una tradición familiar que una mera superstición. Pero, lo que parece ser una anécdota, podría tener una explicación científica.

Manuel Palomares, secretario de la Asociación Meteorológica Española (AME), confirmó que, aunque muchos lo puedan considerar una simple creencia popular, realmente existe una relación entre ciertos dolores en el cuerpo y las condiciones meteorológicas. De acuerdo con Palomares, los cambios en la humedad del aire pueden afectar a las articulaciones y los huesos. De hecho, él mismo mencionó que hay estudios realizados por pioneros en el campo, como el médico Salva y Campillo, quien ya había identificado una posible conexión entre los dolores en la espalda y los cambios meteorológicos.

"Es probable que los grandes cambios en la humedad o la presión atmosférica tengan un efecto sobre los dolores articulares y óseos", explicó Palomares. Esta relación se puede observar sobre todo en condiciones de alta humedad relativa, que se sabe afecta a las articulaciones, provocando incomodidad o dolor en personas sensibles.

La evolución de la meteorología

A lo largo de la entrevista, tanto Carlos Moreno como Manuel Palomares resaltaron cómo ha evolucionado la ciencia de la meteorología en los últimos siglos, lo que permite a los expertos ofrecer predicciones más precisas. "Antes, la meteorología era cuestión de observaciones aisladas, pero ahora podemos contar con herramientas científicas como los satélites Meteosat y los barómetros para estudiar la presión atmosférica y predecir el clima de manera más efectiva", explicó Palomares.

Una de las herramientas más básicas y que sigue siendo esencial, según los meteorólogos, es el barómetro, que mide la presión atmosférica. La presión es un factor clave en la predicción del clima y se sabe que está estrechamente vinculada a fenómenos como las borrascas o los anticiclones. Además, Palomares señaló que la dirección y la velocidad del viento también desempeñan un papel crucial en la meteorología, ya que son indicadores clave del comportamiento de las masas de aire.

En el contexto de la conversación, los barómetros continúan siendo utilizados por algunos aficionados a la meteorología, quienes, como el propio Carlos Moreno, tienen en su casa este instrumento junto a otros más sofisticados para poder predecir el clima. Y es que, en muchos hogares, se han convertido en una herramienta útil para entender cómo la presión atmosférica puede influir en el bienestar físico de las personas, especialmente en aquellos con problemas articulares o musculares.

El cambio climático

Aunque el tema de los dolores físicos relacionados con el clima es interesante, la conversación también tocó temas más amplios como el cambio climático. Palomares, al ser consultado sobre el impacto del cambio climático, dejó claro que existe un consenso científico sobre el calentamiento global y sus consecuencias. Aseguró que la temperatura global sigue aumentando, lo que produce fenómenos como la disolución de los hielos polares y el aumento de las precipitaciones intensas, factores que también pueden alterar las condiciones atmosféricas y, por ende, influir en la salud humana.

Carlos Moreno, por su parte, reflexionó sobre cómo, a pesar de la alta tecnología meteorológica, muchas personas siguen confiando en su propio "barómetro interno", como en el caso de su madre. “A veces, la experiencia personal tiene mucho peso, y como bien dice el dicho, no hay mejor meteorólogo que el que lleva muchos años mirando al cielo”.

Aunque muchos puedan considerar que los dolores articulares relacionados con los cambios climáticos son meras supersticiones, la ciencia detrás de la meteorología y los efectos del clima en el cuerpo humano comienza a dar respuestas. Los cambios en la presión atmosférica y la humedad relativa pueden ser factores que expliquen por qué muchas personas experimentan dolor cuando el tiempo está por cambiar. Por supuesto, este campo sigue siendo objeto de estudio y debate, pero lo que parece claro es que el cuerpo humano está más sintonizado con la naturaleza de lo que a veces pensamos.