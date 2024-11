La afirmación del entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, sobre la plantilla y la clasificación: "De allí no me baja nadie"

Vicente Moreno ha vuelto a la normalidad del día a día de Osasuna. El técnico ha dado su primera rueda de prensa tras los días que ha estado ayudando en Massanassa. El entrenador ha reconocido que el Villarreal les va a poner las cosas difíciles, que es un muy buen equipo, pero que si los rojillos ganan les empatan a puntos.

Osasuna ha tenido un muy buen comienzo de temporada, acumula 21 puntos tras 14 jornadas. Vicente Moreno ha dicho lo siguiente sobre estar en la parte alta de la clasificación: "Tenemos la ilusión de estar ahí. He dicho que ostras, la oportunidad de ganar y empatar a puntos con el Villarreal. Es una pasada. Es una pasada. Pero hay que tener los pies en el suelo".

"El Villarreal de partida está otra cosa. A día de hoy en la jornada catorce. Si le ganamos podemos empatarles a puntos. Entonces tenemos esa ilusión, pero no me hago castillos de naipes ni mucho menos. El Villarreal es el Villarreal. Es un equipo de mucho nivel. Y no busco como equipo acercarme, ni mucho menos. Lo que quiero es ganarle el domingo. Y cuando termine la jornada, estar con ellos. Después ya veremos. Después hay mucho que rascar y hay mucho que hacer. Ni ganándoles el domingo ni siquiera así tendremos la permanencia asegurada. Con lo cual hay mucho que rascar y hay que ir consiguiendo objetivos".

Esto es lo que le pide al equipo: "Seamos nosotros mismos, que demos nuestra mejor versión y a ver hasta dónde llegamos. Sabiendo que enfrente hay un nivel, un nivel alto, pero ya digo, sigo diciendo lo mismo, no sé si soy un iluso, pero confío mucho en este, en esta plantilla, en este equipo y ostras, de allí no me baja nadie".

Sobre la situación en la clasificación, ha añadido lo siguiente: "No creo que lo más importante sea estar ahora en la clasificación como estamos. Si ganamos al Villarreal estamos con los mismos puntos que ellos. Creo que es una oportunidad espectacular para nosotros en la jornada catorce. Y creo que también para nuestros afición".

ENTRENAMIENTO

El Club Atlético Osasuna ha completado esta mañana en El Sadar una sesión a puerta cerrada a dos días de recibir la visita del Villarreal C. F. (domingo, 24 de noviembre, a las 14:00 horas, El Sadar).

Enzo Boyomo ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros tras regresar de la convocatoria con la selección camerunesa. Por su parte, Iker Benito ha trabajado de forma individual debido a las molestias en el aductor derecho que sufrió en la sesión del martes.

Osasuna completará la preparación del encuentro ante el Villarreal entrenándose mañana a puerta abierta en Tajonar a partir de las 10:30 horas.