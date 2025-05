La gran lección que Juan Carlos Rivero se llevó de José Ángel de la Casa: "Cuando apareció Andrés Montes"

El Partidazo de COPE quiso dedicar unos minutos de su programa de este lunes para recordar a un periodista deportivo irrepetible: José Ángel de la Casa, que nos dejó a los 74 años de edad después de muchos años de pelea contra el párkinson, enfermedad a la que siempre quiso dar visibilidad y que agravó su estado de salud especialmente en los últimos años.

Precisamente, esta circunstancia la comentó en El Partidazo de COPE Juan Carlos Rivero, excompañero de De la Casa en RTVE: "El final ha llegado de manera inesperada, por lo que nos ha contado su mujer, parece que en los últimos cuatro años es cuando más se aceleró su enfermedad. Ya estando trabajando en Televisión Española empezó a sentir algunos síntomas y parece que la aceleración y el deterioro ha sido tremenda en los últimos meses".

RTVE José Ángel de la Casa

Cuando Rivero aterriza en Televisión Española, José Ángel era director de Estudio Estadio. En uno de sus primeros encuentros, le pidió entrevistar a que fuera presidente de la RFEF, Ángel María Villar, "cuando yo era más becario de lo que soy ahora. Entonces me fui a hacer la entrevista con las preguntas memorizadas, pero tan memorizadas que las respuestas no las escuché. Y cuando le llevé la entrevista a José Ángel y la escuchó, me pregunta, ¿y tú por qué no has seguido esta respuesta? Digo: José Ángel, no la he seguido porque es que yo no me he enterado de nada".

Rivero, además de agradecerle a Juanma Castaño y el equipo de El Partidazo de COPE el recuerdo al histórico narrador de Televisión Española, quiso recordar lo mucho que aprendió de él: "Aprendí mucho con él", recordó, como "el sentido que tenía de las cosas y que uno fuera capaz de incorporar también un lenguaje distinto, mucho más natural, aunque, lógicamente, luego los estilos han ido cambiando. Pero eso era algo que también entendía, él entendía perfectamente que los estilos iban a tener una deriva cada uno por un lado. Por ejemplo, apareció Andrés Montes y recuerdo que él decía que para qué La Sexta iba hacer los partidos igual que nosotros. Y si los tiene que hacer diferentes, pues tenía que coger a Andrés", con su particular estilo narrativo.