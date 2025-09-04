Camacho señala la causa de su salida de Osasuna: "Estuve retransmitiendo a la Selección Española y había algún grupo político que no lo aceptaba"

José Antonio Camacho ha parcipado en uno de los episodios de "Los Fulanos". El que fuera seleccionador nacional y entrenador de clubes como Real Madrid, Espanyol u Osasuna ha repasado su carrera. El técnico volvió a verse con Ion Echaide, uno de los integrantes del pódcast y que fue jugador suyo en su etapa en Pamplona.

Camacho llegó a Osasuna con la temporada empezada para sustituir a José Ángel "Cuco" Ziganda. Llegó en la jornada 7 de liga y logró salvar al equipo en un final de temporada frenético en el que el conjunto rojillo tenía que sacar 7 puntos en tres partidos con Sevilla, Barcelona y Real Madrid como rivales.

Camacho se muestra "agradecido" y reconoce que en Pamplona estuvo "fenomenal" José Antonio Camacho Sobre su etapa en Osasuna

El entrenador llegó en 2008 y salió del club en 2011. Eran los tiempos de futbolistas como Ricardo, Camuñas, Aranda, Pandiani, Nekounam y la eclosión de jugadores como Azpilicueta y Monreal. De esa época es, además de los últimos tres partidos de esa primera temporada, se recuerdan partidos en el Calderón con un golazo de Masoud o el partido de los dos penaltis a Juanfran en el que terminó expulsado.

ESTO DICE CAMACHO DE OSASUNA

Así fue su llegada de Camacho a Osasuna: "Pues mira, fue en una despedida de... me llamaron y bueno, a través de mi abogado, que era Julio Senn y Ferrero, que luego trabajaron para Osasuna, me parece. Ya estaban trabajando para Osasuna y entonces, pues hablaron con él y llegaron a un acuerdo. Yo estaba en Murcia, en la despedida de Pepín Lidia de torrear, y de ahí me fui directo a Pamplona".

"El equipo estaba fastidiado en ese momento y bueno, tuvimos la suerte, sobre todo, del final de temporada de que de los tres últimos partidos no podíamos perder ninguno, pero sobre todo teníamos que ganar mínimo dos y se nos complicó más porque tenía que ser los dos últimos el Barcelona en Barcelona y el Madrid en casa" explica José Antonio

Aquí en Osasuna a los equipos les vamos a apretar que te puedes morir José Antonio Camacho Sobre la afición de Osasuna

El que fuera técnico de Osasuna añade que "tuvimos la suerte de que el Madrid ya no tenía nada que hacer y que el Barcelona ya era campeón, tenía que jugar Copa de Europa. No es lo mismo jugar contra estos equipos jugándose ellos el campeonato a que no. Entonces nosotros jugamos con otro pensamiento, otra manera de ser, otra agresividad deportiva que ellos, ellos el partido era de compromiso".

¿Qué le hizo decidirse? Camacho explica que "con el Madrid siempre hemos tenido muchos problemas en Pamplona, yo he jugado muchas veces allí, pero y siempre nos han apretado mucho y me gustaba vivir esa vida también, o sea decir, bueno, pues aquí en Osasuna a los equipos les vamos a apretar que te puedes morir, también busca muchas veces los sitios donde vas, las instalaciones deportivas, o sea, yo había estado viviendo con el Espanyol por ejemplo o con el Benfica y no teníamos sitio donde entrenar prácticamente y teníamos que ir como los nómadas, buscando un campo aquí, buscando otro pequeño campo aquí, metiendo a 20 jugadores en 10 metros y bueno, yo sabía que allí las instalaciones eran buenas y que, en fin, podíamos de alguna manera hacer algo interesante y creo que lo hicimos".

Un partido para el recuerdo, victoria en el Calderón con un golazo del iraní Masoud: "Estuvimos ensayándolo y la verdad es que de los partidos, que a mí como entrenador, a nivel particular, más me han gustado de todos los partidos que he jugado. Porque lo hicimos mucho ahí en Tajonar, lo ensayamos mucho y nos salió"

SU SALIDA DE OSASUNA

La salida de Camacho de Osasuna: "Me tuve que marchar por otros líos luego porque como estuve retransmitiendo a la Selección Española, pues había algún grupo político que no lo aceptaba y por eso me tuve que marchar más que por otra cosa"

Este grupo empezó a meterse conmigo, con la alcaldesa, con todo el mundo José Antonio Camacho Sobre su salida de Osasuna

Además, añade que "jugamos contra la Real Sociedad, creo, el partido de presentación. Y ya este grupo empezó a meterse conmigo, con la alcaldesa, con todo el mundo y ahí ya, eso ya vino bastante cuesta abajo".

Pero Camacho recalca que, pese a todo, está “agradecido” y que en Pamplona estuvo “fenomenal”.

ENTREVISTA COMPLETA

Aquí tienes la entrevista completa de José Antonio Camacho en "Los Fulanos"