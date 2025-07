Paco González desvela lo que sintió mientras cantaba el gol de Iniesta para toda España: "Batí el récord..."

Un 11 de julio en Johannesburgo, hace 15 años, España hizo historia al conquistar por primera y única vez el título de Campeona del Mundo. Fue la culminación perfecta a un torneo inolvidable, lleno de momentos que ya forman parte del patrimonio histórico para los seguidores de La Roja. El gol decisivo de Andrés Iniesta en la final, el cabezazo de Carles Puyol en semifinales, y la espectacular parada de Iker Casillas ante Arjen Robben son imágenes que, a pesar del paso del tiempo, siguen grabadas en la memoria de todos los españoles.

Iker Casillas evitando el gol de Robben y Carles Puyol metiendo gol en las semifinales

Paco González recuerda así los momentos previos a la final

Paco González fue el comentarista encargado de narrar los partidos para Telecinco, el canal que emitió en abierto la final y que reunió a más de 12 millones de espectadores. Él fue la voz que narró el gol de Iniesta, y por eso siempre será recordado en la memoria de los españoles como parte de uno de los momentos más grandes del fútbol nacional. Estas son sus palabras, recordando cómo vivió los minutos previos a la final.

“Recuerdo que llegamos en una furgoneta bastante grande, con la que nos desplazábamos el equipo de Telecinco para cubrir los partidos. Íbamos sólo Jota y yo, porque cubríamos la programación desde la mañana hasta la noche. Fuimos llegando cada uno a su hora, pero Jota y yo llegamos bastante antes y entramos cantando la canción de Shakira, la de ‘Esto es África’. Creo que cantábamos porque estábamos muertos de miedo”.

Cómo vivieron el gol de Iniesta Camacho y Paco González

Junto a Paco González, Camacho estuvo como analista especial, aportando su experiencia como ex entrenador de la selección. Así recuerdan ambos cómo vivieron el gol de Iniesta aquella inolvidable noche.

“La verdad es que hablar del momento que vivimos Paco González y yo en la final de Sudáfrica es hablar del fútbol; es resumir toda la historia del fútbol español en un partido, en un gol de Iniesta. La euforia que sentimos dentro del campo, en el lugar de los comentaristas, creo que la sintió toda España. Paco y yo, la verdad, nos fundimos en un abrazo; las miradas ya lo decían todo”, contaba Camacho".

Campeones del mundo

“Le he contado alguna vez que creo que batí el récord de pensamientos por segundo, porque mientras cantaba el gol me decía a mí mismo: No llores, no te emociones ahora y no quedes como un locutor loco que luego se vuelve viral. No pienses en seres queridos que podrían estar viéndolo y que no están a tu lado. Intentaba narrarlo con alegría sin querer ser protagonista, porque el protagonista era Iniesta, el protagonista era el sueño de millones de españoles que jamás imaginaron, como me pasaba a mí, que pudiéramos ganar un Mundial. Pensaba en eso y en mil cosas más, mientras de fondo escuchaba el Iniesta de mi vida de Camacho, y me abrazaba a él.” Recordaba Paco González.

