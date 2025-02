Una vecina de Navarra cambia el testamento para dejar su herencia a una sobrina lejana: los herederos reclaman y pierden

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra ha resuelto un caso que ha llamado la atención por la disputa sobre la validez de un testamento. En esta ocasión, los herederos originales de una anciana de 84 años se enfrentaron a la decisión de la mujer de cambiar su última voluntad y dejar su herencia a una sobrina lejana. Los demandantes, quienes eran dos amigos cercanos de la testadora, alegaban que la sobrina había manipulado a la mujer, aprovechándose de su fragilidad física y mental para cambiar el testamento a su favor. Sin embargo, la Justicia ha desestimado esta demanda y ha ratificado la validez del testamento impugnado.

La historia comienza en 2020, cuando la mujer, que vivía sola y sin hijos, redactó dos testamentos. En el primero, designaba a dos amigos como sus herederos. No obstante, poco tiempo después, la testadora decidió modificar su voluntad y dejó como única heredera a una sobrina lejana. Este cambio en el testamento fue lo que desató la controversia. Los demandantes sostuvieron que la sobrina aprovechó el estado de vulnerabilidad de la mujer, quien padecía un mieloma y otras enfermedades, para influir en su decisión y aislarla de sus amigos y familiares durante la pandemia.

Según los demandantes, la sobrina impidió que la testadora mantuviera contacto con personas cercanas durante el confinamiento, y les acusaron de haber manipulado su voluntad, dado que la relación entre la anciana y los demandantes venía de más de 50 años, mientras que la conexión con la sobrina era reciente y ocasional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Navarra no consideró estas acusaciones suficientes como para invalidar el testamento.

El tribunal respaldó la decisión del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Pamplona, que había desestimado la demanda en primera instancia. En su fallo, la Audiencia explicó que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que la sobrina hubiera actuado de manera fraudulenta o coercitiva, y que la testadora había tomado la decisión de cambiar su testamento de forma libre y consciente. Los jueces también señalaron que no se habían acreditado pruebas de "dolo testamentario", es decir, de una manipulación tan grave que indujera a la testadora a tomar una decisión contraria a su verdadera voluntad.

La Audiencia también destacó que la relación entre la sobrina y la anciana no era tan reciente como los demandantes habían intentado hacer creer. De hecho, los informes médicos y los testimonios de amigos y vecinos indicaron que la sobrina había estado involucrada activamente en la vida de la mujer antes de su enfermedad, y que incluso en los registros médicos, la sobrina era identificada como tal. A pesar de las dificultades físicas que atravesaba la testadora, los informes médicos también señalaron que su capacidad cognitiva no estaba gravemente deteriorada al momento de realizar el testamento impugnado, lo que fue determinante para el fallo.

El tribunal también subrayó que, aunque los demandantes alegaron que la sobrina había manipulado a la mujer, no presentaron pruebas claras de coacción o engaño. En este sentido, se consideró que "el mero cuidado y atención hacia una persona vulnerable no puede considerarse dolo grave", y que las acusaciones se basaban más en interpretaciones subjetivas que en hechos concretos. Además, la jueza de primera instancia ya había desestimado las pruebas presentadas por los demandantes por no ser relevantes para el caso.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial ratificó la validez del testamento y dejó claro que los herederos originales no tenían base legal suficiente para reclamar la herencia. Los demandantes, que habían perdido la batalla legal, deberán hacerse cargo de las costas procesales, aunque aún podrán recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Este caso pone de manifiesto la complejidad de los conflictos hereditarios, especialmente cuando se trata de personas vulnerables. La disputa no solo refleja el malestar por el cambio en la distribución de los bienes, sino también la necesidad de aportar pruebas contundentes cuando se acusan a terceros de manipular la voluntad de un testador. En este caso, la sobrina lejana se ha convertido en la heredera de la mujer, tal como ella misma lo dejó expresado en su testamento, y la decisión judicial reafirma la importancia de respetar la voluntad de la testadora siempre que no se demuestre lo contrario.