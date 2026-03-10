La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Puerto de Motril y Caja Rural de Granada han presentado una nueva jornada sobre la agricultura en la comarca. Bajo el título "Las claves para el cultivo, control de plagas, gestión digital del agua y Mercosur", el evento se celebrará el próximo jueves, 9 de abril, a partir de las 10:30 horas, en el edificio azul de la Autoridad Portuaria. El objetivo es analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta uno de los principales motores económicos de la región.

La agricultura de la Costa Tropical afronta sus grandes retos: plagas, agua y Mercosur

Retos clave para el campo

El programa incluye cuatro charlas centradas en temas de máxima actualidad. Dos de ellas abordarán el control de plagas, con especial atención al escarabajo de la ambrosía y al Thrips parvispinus, que afecta al cultivo de pepino. Las otras dos ponencias se dedicarán a la gestión digital del agua de riego y al impacto del acuerdo comercial con Mercosur, asuntos que generan gran interés en el sector.

Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad, ha insistido en la importancia de la digitalización para la gestión del agua, ya que "hay que optimizar los recursos". Según ha explicado, "acabamos de pasar un período de sequía bastante grave y no podemos estar derrochando agua", destacando que la optimización es rentable tanto para el recurso como económicamente para el agricultor.

Una alianza estratégica

José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria, ha subrayado que "el puerto es un aliado estratégico del sector agrícola". Ha recordado que una de cada cuatro toneladas que transitan por sus instalaciones está vinculada a la agricultura, incluyendo abonos y trigo. Además, el puerto acoge empresas clave como una fábrica de envases y laboratorios especializados.

Por su parte, Luis Miguel Ortiz, director de la oficina principal de Caja Rural de Granada, ha expresado el orgullo de la entidad por apoyar la jornada, afirmando que no pueden olvidar sus orígenes. "Nacimos en el campo, mano a mano y codo con codo con el agricultor", ha señalado, reafirmando su compromiso con el sector primario.

Debate de alto nivel

La jornada, que será moderada por Javier Fernández Erduñas, delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos, concluirá con una mesa redonda. En ella participarán Carmen Lidia Reyes, delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía; Antonio Mancilla, diputado de Agua y Medio Ambiente; y Pedro Ruiz García, presidente de la Cooperativa La Palma. Las inscripciones, con aforo limitado, ya están abiertas en la web de la Mancomunidad, costatropical.es.