Registro de gallinas de autoconsumo en La Rioja: La multa que supone no hacerlo

Criar gallinas en La Rioja ha sido una práctica habitual. Algo así como tener un pequeño huerto. En estas últimas semanas están llegando a las oficinas comarcales de La Rioja numerosas solicitudes para registrar gallinas de autoconsumo. Hay que formalizarlas en un censo.

Aunque estén en un pequeño gallinero o corral doméstico sin fines comerciales también tiene que inscribirse en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

A pesar de que se está produciendo cierta confusión, este registro nada tiene que ver con el riesgo de gripe aviar, de la que no se ha detectado hasta el momento presencia en explotaciones avícolas ni de La Rioja ni de España.

En las oficinas de ganadería no paran de recibir estos registros pero no es algo nuevo porque la normativa que regula esta cuestión se incluye en un Decreto Ley del año 2023, que entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Según los últimos datos del Gobierno de La Rioja, La Rioja cuenta con 1.980 establecimientos no comerciales de aves registrados. Un dato que podría ser mucho mayor con las de las inscripciones de las últimas semanas pendientes.

Si tienes gallinas para autoconsumo y no están inscritas, debes hacerlo. Es un trámite sencillo y gratuito.

CÓMO HACER EL TRÁMITE PARA INSCRIBIR gallinas de autoconsumo

Debes ir a ayuntamiento de tu localidad para presentar una declaración responsable. Allí aportarás tu nombre y número de animales. También su especie y la ubicación donde están. Eso sí, si tienes más de 25 gallinas, deberás rellenar otro documento.

Una vez obtenido el consentimiento municipal, se debe solicitar el Alta como explotación ganadera en el Servicio de Ganadería a través del Registro General Electrónico, o de forma presencial en la Oficina Comarcal Agraria u Oficina de Atención al Ciudadano que le corresponda en función del municipio.

Se establece, para considerarla una explotación de autoconsumo, un máximo de 30 gallinas para puesta o hasta 50 pollos de engorde.

sanciones para quien no lo haga

Es obligatorio. Hasta el momento, en La Rioja no se ha impuesto ninguna sanción por incumplimiento de la normativa, pero se contemplan multas de hasta 3.000 euros.

Quien tiene este trámite ya hecho y desde hace tiempo es Jesús Martínez, que tiene gallinas en Entrena. E

jesús martíenez cría gallinas en entrena

Jesús Martínez cría gallinas en Entrena y ya ha formalizado el registro. Un "trámite que me parece fácil y sencillo". Además, "considero necesario este tipo de censo" para el control de los animales. "No solo por la gripe aviar sino por cualquier otra enfermedad", explica en COPE Rioja. Mantener un buen estado sanitario no es difícil, defiende.

Este joven asegura que aunque ha cambiado nuestra forma de vivir y muchos pueblos se van quedando vacíos, también hay una tendencia de jóvenes y familias que quieren recuperar el medio rural y sus tradiciones. No considera que criar gallinas sea una práctica en peligro de extinción.

Tradiciones que, en muchos casos, suponen sacrificio, porque criar gallinas es un trabajo diario. Sin embargo, no son trabajos costosos. "La subida del precio de los piensos hace que compense un poco menos pero un huevo de gallina de casa no tiene nada que ver", afirma convencido.

Jesús cría gallinas ponedoras rojas porque ponen más huevos, hasta 300 al año, casi uno por día.