Detienen a dos hombres y una mujer que estafaron a una mujer de 79 años de Almendralejo por el 'timo de la estampita'

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, han procedido a la detención a tres personas por su presunta autoría de un delito de estafa.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta en Almendralejo por la víctima, una mujer de 79 años de edad, quien manifestó que, tras ser persuadida por dos hombres y una mujer, acabó entregando 900 euros en metálico y diversas joyas, cayendo así en el 'timo de la estampita'.

Los agentes llevaron cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de este delito, dando como resultado la plena identificación de los tres presuntos autores, sobre quienes activaron una orden de detención. Con dicha requisitoria, agentes de la Guardia Civil procedieron a su detención el pasado día en Pravia (Asturias). Cabe reseñar que estas personas, dos hombres y una mujer, de entre 20 y 30 años de edad, cuentan con un amplio historial delictivo por este tipo de estafa en todo el territorio nacional. Los detenidos, tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.