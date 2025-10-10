Alfonso Gil se despide con emoción como delegado episcopal de Cáritas Mondoñedo-Ferrol tras una etapa “marcada por la fe y el servicio”

Este miércoles, 8 de octubre, tuvo lugar en la concatedral de San Julián de Ferrol un emotivo acto de despedida de Alfonso Gil como delegado episcopal de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, coincidiendo con la celebración del 60º aniversario de la presencia de esta organización caritativa en la diócesis.

Durante su intervención, Gil expresó con profunda emoción su gratitud hacia quienes han compartido con él años de compromiso social y espiritual. “Es mucho más lo que he recibido que lo que he podido aportar”, confesó, subrayando que su paso por Cáritas ha sido una experiencia transformadora en su vida personal y espiritual.

“Me he encontrado con mucha gente generosa, que no mide el tiempo, no mide la entrega, no mide el cariño”, afirmó Gil, reconociendo los desafíos y las dudas que a menudo acompañan el trabajo en el ámbito de la solidaridad, pero también celebrando los logros alcanzados “siempre con buena voluntad y con deseo de continuar lo que el Señor había iniciado”.

El ahora exdelegado recordó sus dos etapas al frente de Cáritas, interrumpidas en ambas ocasiones por llamados a otras responsabilidades —primero en la Unión de Asociaciones Católicas (UAC) y luego en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)—, pero siempre manteniendo un vínculo afectivo con la institución. “Me encontré con santos”, dijo, refiriéndose tanto a laicos comprometidos como a sacerdotes y seminaristas con los que compartió misión.

Con una mirada teológica y cercana, Gil insistió en que “el Señor actúa en el voluntario, en quien entrega su tiempo, en quien estudia, reflexiona… y también en quien llega pidiendo ayuda”. Para él, toda la labor de Cáritas es, en esencia, “experimentar la cercanía de un Dios que es amor”.

El acto concluyó con un homenaje musical por parte del colectivo socioeducativo de la UPA Rural, que dedicó una canción a Alfonso Gil en reconocimiento a su trayectoria. Antes de despedirse, el sacerdote hizo una reflexión íntima: “Estar aquí me emociona, porque en esta misma esquina fui bautizado. Aquí empezó mi historia con Dios”.

Con un mensaje de esperanza y ánimo, Alfonso Gil animó a seguir adelante: “Siempre vale la pena. El Señor nos necesita, y Él actúa a través de instrumentos imperfectos, pero llenos de buena voluntad. Adelante”.