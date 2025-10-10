Ordenado el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo de riesgo extremo por lluvias en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ordena el desalojo de las personas presentes en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías en estás áreas del municipio. También se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, 10 de octubre, la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, lleva a cabo una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por lluvia, tras la celebrada este jueves a las 15 horas.

A las 10 horas de la mañana de este viernes, 10 de octubre, la lluvia está siendo intensa en diferentes puntos del municipio, con mayor incidencia en zonas de costa, tanto del litoral este como oeste.

PABELLÓN DE CABEZO BEAZA, PUNTO DE REFERENCIA PARA ACOGIDA

Cartagena se encuentra en aviso rojo de riesgo extremo por lluvias este viernes, 10 de octubre.El pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. Allí hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha solicitado colaboración para reforzar el dispositivo con efectivos de la Guardia Civil en las tareas de desalojo de Villas Caravaning y La Algameca Chica. La regidora también está en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad Autónoma, en caso de ser necesarios.

A las 9:30 horas, los servicios municipales de Cartagena mantienen activos los dispositivos de atención y evacuación en varias zonas del litoral afectadas por las lluvias. En total, 35 personas han sido acogidas en los recursos habilitados por el Ayuntamiento y entidades colaboradoras.

De ellas, seis se encuentran en el pabellón de Cabezo Beaza, ocho en la Hospitalidad Santa Teresa y cuatro en un hotel concertado. Además, diecisiete personas, entre transeúntes y usuarios llegados por su propio pie, están siendo atendidas también en la Hospitalidad Santa Teresa. La mayoría de los evacuados proceden de Villas Caravaning —15 personas, con previsión de nuevas llegadas— y tres de Bahía Bella.

Ayuntamiento de Cartagena Noelia Arroyo, en la reunión de seguridad

La alcaldesa ha decretado la evacuación de Villas Caravaning, donde Protección Civil continúa realizando traslados en todoterrenos hacia los autobuses dispuestos por el Ayuntamiento para llevar a los residentes a los puntos de acogida.

En Algameca Chica se mantiene la megafonía y la presencia de técnicos municipales para ofrecer información y asistencia. Quienes no dispongan de medios para salir están siendo evacuados con apoyo de Protección Civil.

Asimismo, ante el aviso rojo de este viernes, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio ha decidido interrumpir el servicio de estacionamiento ORA este 10 de octubre, por lo que no es necesario pagar para estacionar vehículos en esas zonas.

Policía Local de Cartagena tiene cortada al tráfico la siguiente carretera (info actualizada a las 8 de la mañana de este viernes, 10 de octubre):

carreteras cortadas

Carretera RM-F54, que une Los Belones con Islas Menores y Los Nietos, junto restaurante Campoverde.

Camino del Sifón, que une Cartagena Las Tejeras con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao

Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales:

N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón).

RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida.

F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida.

Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores, Santa Ana, El Bohío y Molino Derribao.

RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores.

RM-F51, entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco.

E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra.

Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.

LLUVIA ACUMULADA EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS (Info actualizada 7:00 horas)

1. EBAR La Gola – 70,40 l/m²

2. Playa Honda – 61,30 l/m²

3. EBAR Cabo de Palos P. – 55,80 l/m²

4. EBAR Lengua de Vaca – 36,60 l/m²

5. Arqueta Algar – 6,70 l/m²