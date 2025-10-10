El Hércules - Atlético Madrileño queda descartado para este fin de semana y ya tiene una posible fecha

El Hércules - Atlético Madrileño de la séptima jornada del campeonato en Primera RFEF no se disputará este fin de semana. El partido, que estaba previsto para este viernes a las 19.00 horas en el estadio Rico Pérez, quedó aplazado ante la alerta roja decretada por AEMET debido a las fuertes precipitaciones previstas en el territorio alicantino.

En las últimas horas se había especulado con la posibilidad de que el partido se disputara este mismo fin de semana pero esta posibilidad está descartada. Entre otros motivos, porque la plantilla del Hércules no se ha podido ejercitar este viernes por las recomendaciones del Ayuntamiento de Alicante de no utilizar los recintos deportivos. Además, tampoco es apropiado que el filial del Atlético de Madrid viaje en las próximas horas hacia el este peninsular tal y como está la situación meteorológica.

Posible fecha

Con todo, en las próximas horas se hará oficial la nueva fecha para el partido. Según ha podido saber COPE Alicante, la idea de los clubes, que ya se han puesto de acuerdo, es que el encuentro se dispute el próximo miércoles 22 de octubre en el estadio Rico Pérez. El Hércules seguiría teniendo dos partidos consecutivos en su estadio, ya que cuatro días antes juega en el mismo escenario contra el Villarreal B.

El Hércules ha pedido a los aficionados y abonados que sigan todas las recomendaciones e indicaciones de las autoridades frente a la situación meteorológica que está sufriendo la provincia de Alicante.

El pasado año, y tras la gota fría que asoló Valencia, el club alicantino también tuvo que suspender dos partidos, uno de Copa contra el Ejea al no poder desplazarse por carretera y otro de liga, ante el Marbella, con motivo del aplazamiento en señal de duelo de todos los partidos de esa jornada en el territorio autonómico.