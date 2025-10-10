Caja Rural trae a Salamanca a Mario Alonso Puig

Caja Rural de Salamanca, fiel a su compromiso con la formación integral de las personas y con la construcción de un futuro más humano, saludable y sostenible, trae a la ciudad al reconocido médico - cirujano, conferenciante y escritor Dr. Mario Alonso Puig, en una jornada que promete ser una experiencia transformadora.

La entidad anuncia con entusiasmo la celebración de la conferencia titulada “Dando juntos un gran salto: crecer, evolucionar y transformar”, que se celebrará el viernes 29 de octubre a las 17:00 horas en la Sala Mayor del Palacio de Congresos de Salamanca.

El Dr. Mario Alonso Puig es una de las voces más reconocidas en el ámbito del desarrollo personal y el liderazgo. Fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo los avances en medicina, neurociencia y psicología positiva pueden aplicarse al crecimiento humano.

En el marco del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos vinculados al bienestar y la salud, la educación de calidad y la alianza para lograr los objetivos, Caja Rural de Salamanca organiza una ponencia gratuita abierta a la sociedad. Para adquirir las entradas, solo deben acceder a su página web www.cajaruralsalamanca.com.

Más que una conferencia, esta cita se plantea como un auténtico viaje interior. Con su inconfundible estilo —cercano, pedagógico y profundamente humano—, Mario Alonso Puig invitará a los asistentes a mirar más allá de lo evidente, a explorar los límites de la mente y a reconectar con la confianza, la creatividad y la serenidad interior.

El encuentro entre Caja Rural de Salamanca y Mario Alonso Puig simboliza la unión entre una entidad que cree en las personas y un referente que impulsa el crecimiento desde la ciencia y la inspiración. “Contar con Mario Alonso Puig es un verdadero privilegio; su mensaje refleja los valores de nuestra Entidad: confianza en las personas, superación y progreso desde el corazón, transformando vidas con talento, cooperación y esperanza” – afirmó José Ignacio Juez, Director General de Caja Rural de Salamanca.