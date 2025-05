Victoria, la médica residente que ha elegido la especialidad esencial que más cuesta cubrir

Logroño - Publicado el 13 may 2025, 12:59 - Actualizado 13 may 2025, 13:00

Diez nuevos médicos ya han elegido formarse en centros sanitarios riojanos. La Rioja ha abierto un nuevo capítulo en la formación sanitaria este año, con 70 plazas para Médicos Interno Residentes (MIR) ofertadas, tres más que en la convocatoria anterior. De ellas, 58 se destinan a MIR, que se repartirán entre los hospitales del sistema público riojano y los centros de salud de Atención Primaria.

Sin embargo, como sucede cada año, llenar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria sigue siendo uno de los grandes retos. A pesar de su papel esencial dentro del sistema de salud, esta especialidad continúa sin despertar suficiente interés entre los aspirantes.

Freepik Médico

Victoria, la residente que apostó por curar desde la cercanía

Cada mañana, Victoria se levanta temprano en Nájera, el corazón de la Rioja Alta. Lo hace con la determinación de quien ha elegido una vocación, la medicina cercana, continua y humana que representa la Atención Primaria.

“Aquí me llaman por mi nombre, no porque lo lean en la bata blanca, sino porque me conocen”, dice. Es su manera de definir lo que es realmente la medicina rural, donde el vínculo entre médico y paciente se cultiva día a día.

Victoria ha elegido formarse como médico de familia, y con su decisión desafía los prejuicios que pesan sobre esta especialidad, que está infravalorada, que se sufre más presión asistencial, que se pierde calidad de vida.

Cada año, llenar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria es un reto nacional, y La Rioja no es la excepción. Sin embargo, voces jóvenes como la de Victoria están empezando a cambiar el relato.

Hospital San Pedro de Logroño

“No todo el mundo tiene que estar en un gran hospital para ejercer una medicina de calidad”, reflexiona. “En los consultorios pequeños también hay historias, diagnósticos y decisiones difíciles.” Es esa dimensión integral y humana de la medicina lo que convence a residentes como ella para apostar por la Primaria. Pero aún son minoría.

Según el gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, especialidades como Oftalmología, Cardiología u Otorrinolaringología son siempre las primeras en agotarse. “Son un éxito asegurado en cada convocatoria”, ha explicado en declaraciones a COPE Rioja.

Pero el verdadero desafío no está en esas especialidades de alta demanda, sino en reforzar otras ramas igual de esenciales para la sostenibilidad del sistema, como la medicina de familia, comunitaria o pediátrica.

Hasta el 28 de mayo, La Rioja y el resto de comunidades tienen margen para completar todas las plazas ofertadas. La incorporación oficial de los nuevos residentes será entre el 5 y 6 de junio.

Centro de Salud

Formarse en La Rioja

Aunque ya son diez los médicos que han elegido esta comunidad para iniciar su formación MIR, aún queda mucho por hacer para mostrar el potencial de La Rioja como lugar de desarrollo profesional y personal.

La atención sanitaria rural, tan característica de esta tierra, puede ser un aliciente, no una barrera, si se comunica bien. Y testimonios como el de Victoria son clave para inspirar a los futuros residentes a mirar más allá del hospital y descubrir que la vocación también habita en los pueblos.