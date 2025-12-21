Víctor, hostelero: "Es el fenómeno que conquista y se adapta a una nueva forma, un salón social. La rutina que marca"

El tardeo ha cambiado la forma de salir en La Rioja. Víctor Riera, referente del ocio nocturno, recuerda que detrás de cada bar hay esfuerzo, familias y convivencia. Pide equilibrio en las nuevas normas de terrazas y mantener el espíritu alegre que define a los riojanos.

Lee bien, porque esto va de algo más que de copas y tapas. En La Rioja, la hostelería es parte del alma colectiva. Cada día se abren las persianas de más de 2.000 locales, entre 573 restaurantes, 1.374 bares y unas 40 discotecas y salas de baile. No es poca cosa para una comunidad con apenas 320.000 habitantes.

Eso significa que uno de cada diez empleos está vinculado directa o indirectamente a este sector. Más de 10.000 personas viven de ello, cocineros, camareras, repartidores, DJs, limpiadores o gestores. Y todos, juntos, sostienen buena parte del pulso económico y social de la región.

Como dice Víctor Manuel Riera, empresario logroñés y uno de los rostros más reconocidos del ocio nocturno, “la hostelería no es solo negocio, es convivencia, es comunidad, es cultura popular”.

Del copeo al tardeo: cómo ha cambiado la forma de salir

Si algo ha cambiado desde la pandemia, es la hora de salir. Lo que antes era salir de noche, ahora es salir de tarde. El “tardeo”, esa costumbre de alargar la sobremesa y convertirla en reunión con música, copas y conversación al sol, ha llegado para quedarse.

Riera lo explica con naturalidad, “antes la gente salía a las 11 o 12 de la noche; ahora, a las 7 o 8, incluso antes ya hay ambiente. Es otra forma de socializar, más tranquila y más sana, que ha transformado completamente el ocio en ciudades como Logroño”.

Las terrazas se han convertido en el nuevo salón social. Desde que los Ayuntamientos ampliaron los espacios exteriores durante la pandemia, las calles se llenan de vida en cuanto asoma un rayo de sol.

Pero no todo es tan fácil, la nueva ordenanza municipal que regula los horarios y tamaños de las terrazas ha generado preocupación en el sector.

“Nos han recortado entre 12 y 13 horas de actividad a la semana. Parece poco, pero para nosotros significa varios sueldos menos. Y no solo afecta al Casco Antiguo, también a los barrios”, lamenta Víctor.

Terraza

“Aprendí detrás de una barra que la hostelería se vive, no se calcula”

Su historia es un retrato de toda una generación. Víctor Riera empezó con 13 años sirviendo cafés en el bar de sus padres. Cuatro décadas después, dirige junto a sus socios las conocidas discotecas Concept y Suite en Logroño y es portavoz del sector del ocio nocturno en la Asociación Hostelería Riojana.

“Mis padres me enseñaron que este trabajo va de respeto, al cliente, al equipo y al entorno. No vendemos copas, ofrecemos bienestar. Un bar puede ser refugio, punto de encuentro o incluso familia para mucha gente.”

Su grupo emplea a más de 100 personas durante todo el año, cifra que se dispara a 115 en diciembre, con las comidas de empresa, cenas y cotillones. “Son fechas duras, pero también muy bonitas. Lo importante es que el equipo esté unido, porque sin ellos nada funciona”, reconoce.

Alamy Stock Photo Tardeos

Una nueva vida entre terrazas, civismo y equilibrio

El debate sobre las terrazas ha abierto una conversación que va más allá del ruido o los horarios. ¿Cómo se equilibra el descanso vecinal con la vida en la calle?

“No puede ser que en verano tengamos que recoger las terrazas a las doce. Si el cliente empieza a salir a las nueve, ¿qué negocio aguanta tres horas? Hace falta sentido común y diálogo”, dice Víctor, sin dramatismo, pero con realismo.

E insiste, “No se trata de demonizar a nadie. Los vecinos tienen derecho al descanso, y nosotros, a trabajar. Hay que buscar un punto medio que preserve la esencia alegre y abierta de nuestra tierra”.

En paralelo, el empresario lanza un mensaje de responsabilidad colectiva, “queremos que la gente disfrute, pero con respeto. Que no se saquen vasos a la calle, que se hable sin gritar, que se cuide la ciudad. Si todos ponemos de nuestra parte, ganamos todos”.

La Rioja, tierra que brinda y conversa

Más allá de los reglamentos, lo que late en cada bar riojano es una cultura de encuentro. Donde hay un mostrador, hay historias. Donde hay una terraza, hay vínculos.

Cuando un bar cierra en un pueblo, no se baja solo una persiana, se apaga un punto de reunión. “En los pueblos pequeños, cuando se pierde el bar, el pueblo se muere un poco. En las ciudades pasa igual, la gente necesita lugares donde verse, reír y compartir”, reflexiona Riera.

Y en eso, La Rioja es maestra. Aquí se conversa más de pie que sentado, se brindan más veces que se cuentan, y se sale por el gusto de estar juntos, no por costumbre

Calle Laurel

Detrás de cada copa, hay familias

La mayoría de quienes disfrutan de una cerveza o una tapa no piensan en lo que hay detrás. Pero lo hay. “Cada copa implica proveedores, limpieza, gestión, impuestos, horarios interminables…”, enumera Riera. “Es un trabajo duro, con mucho esfuerzo invisible. Pero también muy gratificante. Ver disfrutar a la gente te devuelve todo.”

Esa dedicación diaria sostiene uno de los sectores más dinámicos de la economía riojana. Según los últimos datos del INE y la FER, la hostelería aporta alrededor del 7% del PIB regional y genera miles de empleos directos e indirectos vinculados al turismo, la alimentación y los servicios.

Mirar hacia el futuro con orgullo

Riera no se queja, propone. Habla de mejorar la formación, de digitalizar la gestión, de impulsar la conciliación laboral y de consolidar un ocio nocturno responsable. “Queremos un modelo sostenible, con respeto, seguridad y alegría. Porque cuando la hostelería funciona, la ciudad sonríe”.

Y concluye con una frase que resume la esencia del sector, “en La Rioja, la vida se celebra en la calle. Lo nuestro es abrir puertas, no cerrarlas”.