El Teléfono de la Esperanza ilumina la Nochebuena de quienes están solos en La Rioja: "Entran con timidez y acaban entre risas y villancicos"

La Navidad es tiempo de reencuentros, pero para muchas personas en La Rioja es un periodo de especial vulnerabilidad, nostalgia y soledad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares unipersonales ya son los más frecuentes en la región, con un total de 44.619.

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes retos sociales, afectando especialmente a las personas mayores de 65 años, que representan el 21,8 % de la población riojana. De ellas, hasta 17.000 viven solas, enfrentándose a una profunda sensación de aislamiento.

Para hacer frente a esta realidad, el Teléfono de la Esperanza en La Rioja ha organizado por cuarto año consecutivo su cena solidaria bajo el lema “A tu lado en Nochebuena”. La iniciativa busca ofrecer compañía a quienes están solos en una de las noches más especiales del año. La necesidad de este tipo de acciones queda patente en las cifras: solo este año, la organización ha recibido más de 1.000 llamadas relacionadas directamente con situaciones de soledad profunda y sufrimiento emocional.

Cristina Díez, presidenta de la entidad, explica que la cena va más allá de ofrecer un plato caliente. El objetivo, según sus palabras, es “crear un espacio en el que personas con la misma particularidad, que es esa soledad intensa, se acerquen y disfruten de la velada”. Se busca generar un ambiente de confianza, alegría y cariño que ayude a “tejer la red de relación que nos hace estar conectados a los otros”.

Un fenómeno que afecta a jóvenes y mayores

A la cena de este año se espera que asistan entre 25 y 35 personas con perfiles muy diversos, pero con un nexo común: el deseo de no vivir la Nochebuena en soledad. Díez ha señalado que la soledad no deseada “es un fenómeno que se está agudizando”. Este problema, afirma, “se puso de manifiesto y aumentó mucho a raíz de la pandemia, y el uso de las redes sociales” y el ritmo de vida actual también contribuyen a la desconexión.

Aunque a menudo se asocia con las personas mayores, el Teléfono de la Esperanza ha advertido de un aumento de llamadas de perfiles jóvenes. “Ha disminuido la franja de edad”, comenta Díez. Paradójicamente, los jóvenes se sienten cada vez más solos a pesar de estar aparentemente hiperconectados. Para ellos, el anonimato que ofrece la organización, a través del teléfono o de un chat específico, se ha convertido en una herramienta valiosa para compartir su dolor y sus preocupaciones.