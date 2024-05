La sorprendente historia en una pequeña aldea de La Rioja: "No queda nadie"

¿Te imaginas la vida sin vecinos? Quizás vives en una zona algo apartada, o tal vez la casa de al lado esté vacía... Pero, piensa por un momento: no es solo que no haya nadie en la casa de al lado, sino que no hay nadie a kilómetros a la redonda.

En España, hay unos 2.000 pueblos o aldeas donde vive una sola persona. En La Rioja, hay al menos uno.

Imagínatelo, no tener vecinos, no cruzarte con nadie por la calle. En La Rioja, el 90% del territorio es rural, y la mayor parte de las personas viven en los núcleos urbanos principales. Solo en Logroño, viven casi el 50% de todos los habitantes de La Rioja.

Perteneciente al municipio de Robres del Castillo, Juan Calonge es el único habitante de Oliván, aldea oficialmente deshabitada, según el Instituto Nacional de Estadística.

Juan decidió quedarse en Oliván a finales de los años 70, optando por una vida en el entorno natural. Le atraía el campo y allí es donde quiso quedarse. Con sus manos, empezó a rehabilitar esta aldea abandonada para hacerla habitable.

Ermita de Nuestra Señora del Rosario





Juan ha vivido rodeado de naturaleza toda su vida, con alguna escapada ocasional a la ciudad. Desde pequeño, su vida en el monte le marcó para siempre. Aprecia más las vistas desde la puerta de su casa que la comodidad urbana. La casa en la que ahora vive, completamente abandonada y semi derruida cuando llegó, la convirtió en habitable con sus propias manos. Para llegar hasta Oliván no hay carretera, por lo que todo lo que Juan ha llevado hasta allí ha sido a hombros.

SIN COBERTURA

Juan vive sin algo que muchos considerarían esencial: internet, cobertura móvil y televisión. Así vive Juan, quien dice estar completamente solo, aunque cuenta con algo de compañía como sus animales.

Ruinas de la iglesia de San Sebastián





Sin carretera y sin coche, sin teléfono... ¿cómo hace la compra? Juan ha ideado un sistema de autoabastecimiento completo y, si necesita algo más específico, siempre puede acercarse a la civilización.

La vida de Juan puede parecer muy ermitaña y Oliván es una aldea pobre y apartada de todo pero Juan se siente completamente enganchado a la vida. Su futuro está en la aldea. Mientras las fuerzas le acompañen y pueda estar allí, la aldea de Oliván seguirá viva.