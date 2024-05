¿Para ti cuándo una persona es vieja? Es curioso cómo, según vamos cumpliendo años, la percepción de a qué edad una persona es “vieja” es distinta. A más edad, más la alejamos de la nuestra. De manera que para un niño, “un señor, una persona mayor” tiene 30 años.

Valeria tiene 10 años y tiene claro qué define a una persona como “vieja”: la jubilación. "A partir de 60, la persona está jubilada" decía a COPE. Lo que está claro es que “peinar canas” ya no es lo que era antes, incluso ahora, literalmente, hay una moda que es dejarse el pelo blanco, sin que sea sinónimo de envejecer.





Nuestra mirada hacia la vejez ha cambiado, y tiene mucho que ver con cómo ha cambiado nuestro estilo de vida. Cumplimos años, sí, pero envejecemos mejor. Por eso ahora un señor o una señora de 50, no es el abuelo que era hace 50 años.

¿A qué edad, entonces, una persona es vieja? Es lo que preguntamos a La Tardeal psicólogo Jesús Jiménez Cascallana y la psicoterapeuta María Ibáñez, son matrimonio y son autores del libro “Ordena tu mente para ordenar tu vida”.

Pero, ¿cómo han cambiado las percepciones de los ancianos y cómo afecta a las nuevas generaciones?

Lo que ha cambiado en los últimos años que nos afecta directamente

Lo cierto es que, si te has fijado, ahora alguien de 60 años, no nos parece en absoluto un anciano. Esto, en cambio, sí que pasaba hace unos años, y pensábamos que una persona, cuando alcanzaba la jubilación, era un total "viejo".

Pero, ¿por qué cambia esto? ¿Qué ha pasado? Como explicaba el psicólogo Jesús, aquí hay que diferenciar dos cosas: la evolución física del ser humano y la parte psicológica.

"En la última, hay una variabilidad en ella, depende mucho de cómo uno se siente, de cómo se ve a sí mismo, aspiraciones, etc. Vemos en consulta personas de 60 años que actúan como ancianos, choca porque no corresponde con su edad. Y al revés también pasa, no te da la sensación de ser viejo, hasta que te dice la edad" explicaba.

Pero en esta variante psicológica hay algo que ha cambiado en los últimos 50 años. Y es que hemos cambiado nuestra actitud hacia la vida, y eso hace, resumidamente, que vivamos más. Así lo explicaba la psicoterapeuta María. "Lo que cambia mucho es el estado psicológico de la mente, el cuerpo envejece, pero tienen la mente joven, y eso es un cambio enorme en la actitud de la gente. Las personas que no se consideran viejas, viven más, porque tienen otra actitud ante la vida" decía.

¿Utilizamos mal la palabra "viejo"?

Como ellos mismos explicaban, no es lo mismo viejo que anciano, y eso hace que, si utilizamos la última palabra, lo veamos todo de una forma negativa. Sin embargo, Jesús cree que esa concepción va a cambiar en cosa de unos años.

"Ha cambiado la concepción de viejo, dentro de unos años mayor igual también es negativo y se cambiará por otra palabra. La gente se va más tarde de casa, tiene hijos más tarde, etc. Hace que la sensación de ser viejo cambie, podía incluso estar mal visto que hicieran, como el parapente" explicaba.

Y eso hace que también, sin duda, estemos viviendo más. Ojo a este estudio que apuntaba María Ibáñez. "Para los niños hasta 8 años es muy larga la vida, tienen mucho que aprender, de los 8 para adelante como que es más lenta, el tiempo es algo muy relativo, depende de la percepción de la realidad" explicaba esta psicoterapeuta en La Tarde.