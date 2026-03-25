El sol se alinea con el Monasterio de Yuso y crea un espectacular fenómeno de luz: La elipse que une historia, románico y naturaleza

La llegada del equinoccio de primavera ha traído consigo una imagen espectacular a La Rioja. El pasado 20 de marzo, a las 15:46 horas, se produjo el fenómeno del 'rayo equinoccial' en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla. En este momento, la posición del sol se alinea con el eje de la iglesia, proyectando un rayo de forma elíptica que ilumina el punto exacto donde se cruzan la nave central y el transepto. Este evento astronómico, que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, se produce cuando el sol incide directamente sobre el ecuador terrestre, igualando la duración del día y la noche.

Adríán Fernández Imagen que se produce en Yuso

Un momento mágico

Adrián Fernández, uno de los guías turísticos del monasterio, describe en COPE Rioja el evento como un momento único que une historia, románico y naturaleza. Según explica, el sol atraviesa una vidriera orientada al oeste y el ojo del coro para dibujar la elipse. Este haz de luz "indica, digamos, el eje constructivo de la nave de la iglesia, y asimismo indica la correcta orientación hacia el este del retablo y el altar". Para el guía, los equinoccios simbolizan "equilibrio, armonía en la naturaleza, un tiempo de reflexión e inicio de nuevos ciclos".

Llaman de todas las partes de España para preguntar, para ver el equinoccio exactamente" Adrián Fernández Guía turístico en San Millán

Adrián Fernández Uno de los instantes más espectaculares

El fenómeno despierta un enorme interés turístico. "De hecho, llaman de todas las partes de España para preguntar, para ver el equinoccio exactamente", confirma Fernández. Aunque no existe una visita especial para presenciarlo, el efecto puede observarse durante las visitas ordinarias unos cuatro o cinco días antes y después de la fecha exacta, siempre que el cielo esté despejado. Quienes no puedan acudir en esta fecha tienen una segunda oportunidad en el equinoccio de otoño, que se produce en septiembre.

Adrián Fernández Las visitas disfrutan del momento

El pistoletazo de salida al turismo

La Semana Santa se considera el "pistoletazo de salida" de la temporada alta de turismo en la región, un periodo en el que la afluencia de visitantes se incrementa notablemente respecto al invierno. En los días festivos más importantes, los monasterios pueden recibir entre 800 o 1000 personas en un solo día. Este aumento se debe a la combinación de las vacaciones escolares y la mejora del tiempo, que anima a más gente a viajar, tanto en excursiones organizadas como por su cuenta.

Comienza la temporada alta, en Semana Santa podemos alcanzar las 1.000 diarias Adrián Fernández Guía turístico San Millán

Entre los visitantes hay un perfil muy variado. El guía destaca un hecho que considera "chocante": "hay riojanos que vienen aquí por primera vez a ver el monasterio", incluso con 50 o 60 años. Además de los propios riojanos y visitantes de comunidades vecinas como País Vasco o Navarra, también es importante la presencia de turista extranjero, que valora enormemente la cuna del castellano. Muchos de ellos, procedentes de países como Holanda, Bélgica, Francia o Estados Unidos, combinan su visita con otros atractivos como el Camino de Santiago o la cultura del vino.

Web San Millán Monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla

Un motor para la comarca

Los monasterios de San Millán no solo son un tesoro patrimonial, sino también un motor económico para la comarca. Actúan como un polo de atracción que dinamiza otros sectores como la gastronomía y los alojamientos. Según Fernández, el índice de satisfacción es altísimo, ya que los visitantes valoran la belleza del entorno, la buena comunicación y la calidad de los servicios. Este agrado se traduce en una alta tasa de repetición, con gente que vuelve y trae a nuevos amigos y familiares para que conozcan este enclave único.