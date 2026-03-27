Elena Buenavida: "Que Casademont Zaragoza nos haya ganado cuatro veces, toca el orgullo"

Valencia Basket eliminó al Ensino Lugo en los cuartos de final de la Copa de la Reina el jueves pasado y el sábado se enfrentará al Casademont Zaragoza por un puesto en la final de la competición que acoge Tarragona. Como viene siendo habitual, en alguno de los momentos complicados ante las gallegas, una joven, que cumplió los 22 a principios de marzo, acabó asumiendo con naturalidad la responsabilidad. Esta tinerfeña sueña con poder hacerlo ante las mañas y también el domingo. Pero paso a paso. Desde el hotel de concentración, Elena Buenavida, ha sido protagonista en COPE.

Elena Buenavida, buenas tardes, bienvenida a Deportes Cope Valencia. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido la mañana?

Muy bien, muy bien, tranquilita la verdad, hemos tenido ahí un par de horitas libres para aprovechar con la familia y desconectar lo que se pueda y ya estamos aquí de vuelta en el hotel concentradas.

¿Tiene a mucha gente? ¿Ha ido a verle mucha gente de la familia?

Pues sí, han venido mi padre y mi madre, así que bien, contenta.

¿Se duerme después de un partido como el del jueves? ¿Le cuesta coger sueño después de jugar?

A mí personalmente me costó, el jueves me costó. Después del partido que hicimos, que acabamos súper tarde, nos fuimos corriendo a ducharnos, a cenar ya la cama. Sinceramente me costó bastante. Pero bueno, se duerme mejor ganando que perdiendo.

¿Comparten habitación o están en individuales?

No, en individuales, tenemos esa suerte que sí. Muy bien, muy bien.

El partido contra Ensino no fue fácil, pero se vio al equipo serio, bastante seguro incluso cuando ellas se acercaron en el último cuarto...

Sí, a ver, nosotras teníamos muy claro cuál era el objetivo, Ensino sabíamos que iba a hacer las cosas muy bien, que esta competición incita a eso, que ningún partido va a ser fácil, que todo va a ser competido, pero teníamos claro cuáles son nuestras virtudes, lo que teníamos que hacer y así lo hicimos.

Lo tenía tan claro en esas dos penetraciones que hace cuando Ensino se acercó. A usted no le quema la pelota, ¿no?

Bueno, me gusta, me gusta, me gusta no perder la identidad y cuando el equipo se atasca, porque nos solemos atascar, como es normal, pues tirar un poquito del carro ahí, para quitarnos los nervios y volver a la normalidad.

FEB Elena Buenavida, con el número 6, saluda con sus compañeras después de la clasificación para la semifinal copera

Elena, eso lo lleva de serie, ya antes de la cesión a Gernika tenía ese descaro, ¿no?

Sí, también era un rol totalmente diferente, pero yo cada oportunidad que tenía no me gustaba dejarlas pasar. Entonces, yo creo que sí, que eso se va construyendo poquito a poco.

¿Y ahora nota ese paso adelante, nota ese cambio de rol, esa mayor responsabilidad, además en una temporada que no está siendo fácil?

Sí, sí lo noto. También he de decir que mi cesión a Gernika me ayudó bastante, me hizo crecer en muchos aspectos, para luego enfrentarme a lo que supone Valencia Basket, que es un club que simplemente tiene objetivos diferentes. Estoy con confianza, con muchas ganas de hacerlo bien y en equipo. Así que, contenta.

Un paréntesis rapidito de la copa. Usted se enfrentó con España a la selección de EEUU en las ventanas FIBA¿Caitlin Clark, la estrella de la WNBA, de cerca, es tan buena?

Sí, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Pero nosotras también hicimos nuestras cosas ante ellas, que no se olvide.

Volvamos a lo que tienen el sábado por delante. El miércoles hablamos con su compañera Raquel Carrera y notamos sus ganas de reivindicarse, como que le molestaba que no se hablara del Valencia Basket como favoritas. ¿Le motiva eso también?

Por supuesto. Al final sabemos, todo el mundo que tenga ojo y que siga un poco ese deporte, sabe que no ha sido nada fácil esta temporada. Entonces, a partir de ahora, cualquier oportunidad que se nos presente delante, vamos a ir a por ella como si no hubiese mañana. Y aquí estamos. Lo daremos todo mañana, salga como salga, pero saldremos a morder y a dejarlo todo en la pista.

Zaragoza, les ha ganado cuatro veces esta temporada. Si hay algún rival que les pueda motivar especialmente, probablemente sean ellas, ¿no?

Sí, por supuesto. Sabemos que es un rival difícil a batir, que nos hemos enfrentado cinco veces, yo creo que es contra el equipo español que más veces hemos jugado, que nos conocemos muy bien, pero eso no quita todo lo demás. Te toca un poquito el orgullo, que te hayan ganado tantas veces, y más de dos veces en casa. Son detallitos que al final los vas llevando, los vas guardando y a ver si a la hora de la verdad somos capaces de sacarlos.

Elena, probablemente contra un equipo tan físico como Casademont Zaragoza, ¿dónde puede estar la clave?

Hay muchas claves, pero en un sentido amplio, la defensa. Para nosotras la clave es la defensa, parar a sus interiores, a sus exteriores, el 2 contra 2 que tienen es muy potente, la cabeza pensante que es Mariona Ortiz... la defensa va a ser importante, tiene que ser vital, que no estén cómodas, cosas sencillas que al final hacen que demos pasitos hacia el objetivo final.

Mucha suerte, el sábado y ojalá el domingo.

Genial, muchísimas gracias.