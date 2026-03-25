Desvelan el verdadero estado de conservación del Cristo de las Ánimas de Logroño

La Diócesis riojana ha salido al paso de las informaciones aparecidas en diversos medios sobre el Cristo de las Ánimas, asegurando que su estado de conservación no compromete su salida en la próxima Semana Santa. La emblemática talla se encuentra en la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio de Logroño.

Un examen sin indicios de riesgo

La revisión, efectuada "mediante observación directa y análisis no invasivos", indica que la imagen no presenta indicios que comprometan su estabilidad o su participación en los actos procesionales previstos. El informe señala que la talla muestra "las características y alteraciones propias de una obra histórica de su antigüedad y naturaleza material".

Además, en el examen realizado "no se han observado signos de actividad xilófaga activa en la escultura", aunque sí se conservan evidencias de ataques antiguos de insectos, algo habitual en piezas históricas de madera. Sobre posibles intervenciones, la Diócesis ha aclarado que cualquier actuación será analizada por los "órganos competentes" para determinar su conveniencia y alcance conforme a criterios técnicos.

Joya del manierismo del siglo XVI

El Cristo de las Ánimas es una obra cumbre de la escultura manierista del siglo XVI y una de las piezas más valiosas del patrimonio de la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio. Fue tallada en madera de nogal por el maestro Arnao de Bruselas y policromada por los artistas logroñeses Francisco Hernández y Pedro Ruiz.

La imagen destaca por la elegante torsión característica del manierismo, conocida como línea serpentinata. Este rasgo estilístico es un claro anticipo de la intensidad expresiva que posteriormente desarrollaría el arte barroco.

Europa Press 24/03/2026 Cristo de la ÁnimasSOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJADIÓCESIS DE LA RIOJA

La Diócesis "reitera su compromiso con la conservación responsable de su patrimonio histórico-artístico, así como con la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos y científicos". Finalmente, recuerda que toda actuación sobre estos bienes debe seguir los procedimientos establecidos para garantizar la protección y transmisión de este patrimonio a las generaciones futuras.