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PROGRAMA CRUZ DE GUÍA: Kerigma la exposición del V Centenario de la Catedral y del Centenario de la Federación de Cofradías

Con la participación del Rvdo. P. D. José Gabriel Martín, Delegado Diocesano para las Hermandades y Cofradías, Francisco Moya, CEO de Óptima Cultura, Armando Ortiz , presidente de la Federación de Cofradías, y Manuel Alejandro Amador, Comisario del Centenario de la Federación y de Kerigma

CRUZ DE GUÍA 26 FEBRERO
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Jorge de la Chica

CRUZ DE GUIA 26 MARZO

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

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Con Ángel Expósito

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