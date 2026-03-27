PROGRAMA CRUZ DE GUÍA: Kerigma la exposición del V Centenario de la Catedral y del Centenario de la Federación de Cofradías

Con la participación del Rvdo. P. D. José Gabriel Martín, Delegado Diocesano para las Hermandades y Cofradías, Francisco Moya, CEO de Óptima Cultura, Armando Ortiz , presidente de la Federación de Cofradías, y Manuel Alejandro Amador, Comisario del Centenario de la Federación y de Kerigma