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Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal entre un turismo y un camión en Palencia

El accidente ha tenido lugar en la carretera P-227, en La Vid de Ojeda, donde los dos ocupantes del coche quedaron atrapados tras el violento impacto

Ambulancia CyL

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Raúl González

Palencia - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 77 años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas este lunes en una violenta colisión frontal entre un turismo y un camión portacontenedores en el punto kilométrico 26 de la carretera P-227, a la altura de La Vid de Ojeda ({Palencia}). A consecuencia del impacto, el camión ha volcado sobre la calzada.

Despliegue de los servicios de emergencia

El suceso ha tenido lugar cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada alertando del siniestro. El alertante informaba de que había tres personas heridas: el conductor del camión y los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer, que se encontraban conscientes pero atrapados en el interior del vehículo.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha activado un amplio dispositivo, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El personal sanitario ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

Un fallecido y dos heridos

Una vez en el lugar del accidente, los facultativos sanitarios han atendido a las víctimas. Pese a los esfuerzos, el personal médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón de 77 años.

Los otros dos heridos, una mujer de 76 años y el conductor del camión, un varón de 39 años, han sido estabilizados y trasladados en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia para ser atendidos de sus lesiones.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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