Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal entre un turismo y un camión en Palencia
El accidente ha tenido lugar en la carretera P-227, en La Vid de Ojeda, donde los dos ocupantes del coche quedaron atrapados tras el violento impacto
Palencia - Publicado el
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Un hombre de 77 años ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas este lunes en una violenta colisión frontal entre un turismo y un camión portacontenedores en el punto kilométrico 26 de la carretera P-227, a la altura de La Vid de Ojeda ({Palencia}). A consecuencia del impacto, el camión ha volcado sobre la calzada.
Despliegue de los servicios de emergencia
El suceso ha tenido lugar cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada alertando del siniestro. El alertante informaba de que había tres personas heridas: el conductor del camión y los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer, que se encontraban conscientes pero atrapados en el interior del vehículo.
La sala de operaciones del 1-1-2 ha activado un amplio dispositivo, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El personal sanitario ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.
Un fallecido y dos heridos
Una vez en el lugar del accidente, los facultativos sanitarios han atendido a las víctimas. Pese a los esfuerzos, el personal médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del varón de 77 años.
Los otros dos heridos, una mujer de 76 años y el conductor del camión, un varón de 39 años, han sido estabilizados y trasladados en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia para ser atendidos de sus lesiones.
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