El obispo de Huesca desgrana la Semana Santa en tres verbos: celebrar, contemplar y testimoniar

El obispo de Huesca, el padre Pedro Aguado, ha pronunciado este viernes el pregón que abre la celebración de la Semana Santa en la ciudad, en el que ha sido su primer acto de estas características desde que tomó posesión de la diócesis. Desde la parroquia de Santo Domingo y San Martín, ha resaltado tres verbos, celebrar, contemplar y testimoniar, y ha invitado a todos los oscenses a vivir estos días con profunda serenidad y alegría.

Ha comenzado su discurso confesando que pronunciar el pregón suponía para él un honor extraordinario y a la vez un desafío, ya que es la primera vez que podrá participar en la totalidad de los actos de la Semana Santa oscense. En su intervención, ha agradecido el trabajo de quienes le han precedido y de todos los que hacen posible la celebración, destacando que en sus primeros meses ha podido conocer la formidable devoción e identificación de los oscenses con lo que se conmemora.

Una tradición viva

El obispo ha subrayado que la Semana Santa de Huesca es algo vivo que se enriquece año a año. Como ejemplo, ha celebrado la recuperación de la presencia de los doce apóstoles en la procesión del Santo Entierro. También ha destacado que este año habrá una nueva procesión, prueba de que tradición y vida se mezclan y se potencian.

En su repaso histórico, ha tenido palabras para figuras clave como don Celestino Villa. También ha recordado a Martín Coronas y a don Demetrio Segura Gabino.

El obispo de Huesca, minutos antes de dar lectura al pregón

Celebrar, contemplar y testimoniar

El eje central del pregón han sido los tres verbos que, para el obispo, sintetizan la experiencia de estos días. "Celebrar, contemplar y testimoniar son tres verbos que nos ayudan a expresar lo que es nuestra Semana Santa", ha afirmado. Ha desgranado cada uno de ellos, explicando que celebrar se materializa en los actos litúrgicos como la Misa Crismal o la Eucaristía del Jueves Santo, que conmemora la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor fraterno.

La Semana Santa de Huesca es algo vivo" Pedro Aguado Obispo de Huesca

Tres mensajes para la vida

Monseñor Aguado ha concluido su pregón ofreciendo tres sugerencias para la vida. La primera, una invitación a levantar la mirada a Dios y a "entrar en lo profundo de nuestro corazón", donde todos "tenemos una preciosa sed de eternidad y de plenitud". La segunda, un llamamiento a no cerrar los ojos ante el sufrimiento y a "contemplar a todos los crucificados que hoy sufren" por las guerras, el hambre, la soledad o la enfermedad.

La paz es el bien supremo" Pedro Aguado Obispo de Huesca

Por último, ha pronunciado la palabra paz. El obispo ha pedido despojarla de ideologías y entenderla en su sentido más profundo: "La paz es el bien supremo", ha sentenciado, "y este es el mensaje de la Semana Santa". Ha cerrado su intervención deseando a todos que puedan vivir las celebraciones para renovar los "mejores sentimientos y anhelos de vida y fraternidad".