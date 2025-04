Las situaciones que provoca un corte de luz: Sin receta electrónica en la farmacia o sin gasoil en el taxi

Desde que se produjo el apagón y hasta que se ha solventado en prácticamente todos los casos, SOS Rioja ha recibido 982 llamadas que han dado lugar a un total de 823 expedientes de gestión. De las llamadas, 116 "corresponden a las realizadas por ciudadanos para obtener información sobre la situación; 194 sobre emergencias relacionadas con la salud; 167 incidentes de diversa índole; 31 expedientes de seguridad y 5 incendios todos ellos de menor calado"

Lo cierto es que en estas horas se han producido situaciones de todo tipo, hay quien se quedó encerrado en el ascensor, quien no pudo pagar en el supermercado, comunicaciones imposibles entre familia y amigos...

En un recorrido por diferentes sectores para ver cómo fue la jornada y cómo se están normalizando las situaciones, analizamos la situación de las farmacias de La Rioja. Son servicios básicos y muchos riojanos acudieron a su farmacéutico de confianza durante esas horas de apagón. ¿Y qué situación se produjo?.

Pues que no había manera de acceder a las recetas electrónicas, no se disponía de acceso a internet y, por lo tanto, el farmacéutico ni siquiera podía ver cuál era el medicamento prescrito por el médico. Sin embargo, entró en juego la profesionalidad, la confianza, la cercanía del farmacéutico con el paciente.

Horas muy complicadas en las farmacias de La Rioja, tal y como cuenta en COPE el secretario del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. Mario Domínguez explica que "se adelantaron medicamentos imprescindibles y se fueron dando soluciones particulares gracias a la profesionalidad del sector". Así se solventaron las 'crisis' que se fueron produciendo.

Otra cuestión importante es la movilidad. Para muchos, el taxi era la única opción para desplazarse durante las primeras horas. ¿Qué sucedió en este caso?. No había manera de llamarles por teléfono y entre los taxistas y su centralita tampoco había comunicación.

Ante esta situación, los taxis decidieron acudir a las tradicionales paradas donde había personas esperando servicio. Sergio Ranero, presidente de la Asociación de Taxistas de La Rioja, cuenta en COPE la situación vivida, "el problema ha estado en la emisora interna, para recibir servicio y tener contacto entre los taxis pero en las paradas encontrábamos a la gente".

El gran problema llegaba con el gasoil. Al igual que el resto de vehículos, los taxis de La Rioja no pudieron repostar durante horas. Quien tenía el depósito lleno era un afortunado.

En cualquier caso, "los servicios con trayectos largos fueron los más perjudicados" porque los profesionales no querían asumir el riesgo de no poder hace el viaje de regreso.

La falta de electricidad afecta a las personas pero también a los animales. En mayor o menor medida, dependiendo del caso en concreto. Hemos querido saber cómo se vivió la situación en una granja de gallinas. Nos vamos hasta Los Molinos de Ocón.

Allí, durante el apagón, Mari Carmen Carrillo estuvo muy pendiente de sus más de 1.200 gallinas. Su granja produce más de 70 docenas de huevos diarios.

Nos cuenta que tuvieron suerte porque el problema hubiera sido grande si el corte se produce por la noche. Afortunadamente, "las gallinas pasaron esas horas en la calle, con la luz solar y antes del apagón ya habían comido". Eso sí, se encontraron con una situación complicada: la clasificación de huevos en esas horas.

En la Clínica Veterinaria Gallarza no se produjeron situaciones de gravedad aunque sí de cierta preocupación. Ante la imposibilidad de explorar a los animales, decidieron cancelar las consultas que no fueran imprescindibles. Hoy es día de recolocar en el calendario esas visitas. Afortunadamente, no vivieron ninguna situación grave en consulta veterinaria.

Pilar Mendoza, su propietaria, relata que suspendió la actividad de las consultas porque sin luz no se podía atender a los animales. Lo que más le preocupaba era cómo se iba a conservar la mercancía pendiente de refrigeración. En su nevera veterinaria había vacunas, medicamentos y material de analíticas que requieren baja temperatura.

Un suministro que supone una importante inversión que ayer se puso en peligro.

Y estos son solo algunos ejemplos de las diferentes situaciones que provocó el corte de luz. Algunas quedan en anécdotas y otras tienen consecuencias.