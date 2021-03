Carlos Herrera dibuja la estrategia de Sánchez que ha sacado a Iglesias del Gobierno: "Antes o después"

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este martes refiriéndose a uno de los nombres propios de la jornada, la vacuna de AstraZeneca, que comparte interés con todos los movimientos que se han producido en las últimas horas alrededor de Pablo Iglesias: "Hay un tema muy por encima de los demás, y seguro que le preocupa a usted. Su nombre propio no es Iglesias, es AstraZeneca. España ha decidido para su vacunación después de conocer que una mujer ha sufrido un trombo, pero es un caso entre más de 900.000. Todo hay que ponerlo en contexto".

Respecto a Iglesias, el comunicador ha explicado que estos movimientos dejan patente la debilidad del Gobierno: "El terremoto político en España demuestra que la situación estaba cogida con alfileres. Después de que este programa informase la pasada semana de todos los movimientos en Murcia, se confirma que detrás del pacto entre PSOE y Ciudadanos estaba Sánchez. El propio Podemos ha llegado a la conclusión que cuando la vacuna cogiese ritmo y llegasen los fondos europeos Sánchez convocaría elecciones".

En este sentido, Herrera ha señalado que Iglesias busca su último empujón para poder seguir sobreviviendo en el tablero político: "Todo ello ha derivado que Iglesias se presente a unas elecciones en las que va a tener muy difícil tener representación. El silencio de Iglesias se debía a que estaba pensando que antes o después habrá elecciones en España. Por eso se ha presentado como el salvador del 'fascismo' en Madrid. Iglesias no se fía de Sánchez. A Pedro Sánchez, Iglesias le ha preparado una crisis de Gobierno mientras el otro estaba en Francia. Con todo esto se lo comunica y le dice que Yolanda Díaz asumirá la vicepresidencia. Iglesias vio que el PSOE dejaba a Gabilondo y varios de sus pesos pesados dijeron que no, entonces decidió tirarse a la piscina. Su desgaste es brutal y Madrid puede ser la puntilla de Podemos. Ahora, tiene la intención de unirse a Errejón y sumar con el Partido Socialista".

En clave electoral, el director de 'Herrera en COPE', ha señalado que la campaña electoral será de ataque por parte del candidato de Unidas Podemos: "Es posible que Iglesias movilizará a la izquierda y a la extrema izquierda, pero también a la derecha. No piensen que con Iglesias de por medio no va a haber una campaña de ataques y con un discurso de guerra. La realidad es que no le van a echar de menos el Gobierno, porque es un gandul que se dedica a ver series. Aunque sabe que Madrid puede ser la tumba de Podemos".

También se ha referido a Isabel Díaz Ayuso y a cómo le puede afectar la presencia de Iglesias en estos comicios: "Yo no creo que Díaz Ayuso no esté contenta, porque le han dado hecho el eslogan. La reputación de Pablo Iglesias está acabada. Todo lo que diga será artificial porque es un revolucionario de plató de televisión y no sirve para otra cosa. Él trabajará por la 'alerta antifascista', que es justo lo que necesita Isabel Díaz Ayuso".

Por último, Herrera ha querido destacar las líneas generales que marcarían el mandato de Iglesias en caso de llegar a la Comunidad de Madrid: "El objetivo de Iglesias será que los madrileños paguen más por lo que tienen ahora, incluso su chalé de Galapagar. Eso sí, a cambio de la misma gestión que ha estado demostrando en el Gobierno. Nos vamos a divertir".

