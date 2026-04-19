La Rioja reduce drásticamente la espera para el especialista y se sitúa como líder en España

Los pacientes riojanos son los que menos tiempo esperan en toda España para ser atendidos por un médico especialista: una media de 32 días frente a los 102 de la media nacional. Así lo confirma el último informe del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, con datos actualizados a 31 de diciembre de 2025. Este dato sitúa a La Rioja como la comunidad autónoma con menor tiempo de espera para acceder a una consulta especializada.

La Rioja no solo lidera el ranking, sino que también es la única región que ha conseguido reducir sus listas de espera para especialistas durante el segundo semestre del año pasado. La demora ha pasado de 85 días a 30 de junio a los mencionados 32 días a finales de año, lo que supone una reducción de más de un 62% y una diferencia de 43 días por debajo de la media española.

Centro de Salud Joaquín Elizalde

Desde el Gobierno riojano califican esta evolución como "tremendamente positiva". Atribuyen el éxito al "esfuerzo de los profesionales sanitarios y de las medidas de choque implementadas precisamente para reducir las listas de espera impulsadas por el SERIS".

Descenso por especialidades

Este descenso en los tiempos de espera se ha visto acompañado de una reducción del 15,7% en el número de pacientes en espera, que han pasado de 10.070 en junio a 8.481 en diciembre. La bajada más espectacular se ha producido en Oftalmología, donde la espera ha caído de 253 a solo 13 días. También se han registrado mejoras notables en Dermatología (de 25 a 20 días), Urología (de 34 a 28) y Digestivo (de 31 a 16).

No obstante, no todas las especialidades han seguido la misma tendencia. En el caso de Traumatología, el tiempo de espera se ha incrementado en 10 días durante el mismo periodo, situándose en una demora de 41 días.

La espera quirúrgica, por debajo de la media

En cuanto a las listas de espera para ser intervenido, La Rioja ha experimentado un ligero aumento, pasando de 64 a 78 días de media. A pesar de este incremento, la comunidad se mantiene como la cuarta región con mejores datos del país, muy por debajo de la media nacional de 121 días. El número de riojanos esperando una operación ha aumentado en 431 personas en el último semestre, hasta un total de 7.822 pacientes.

Por especialidades quirúrgicas, el tiempo medio de espera ha bajado en Angiología y Cirugía Vascular, reduciéndose de 74 a 48 días. Por el contrario, ha aumentado en Cirugía general o Digestivo (64 días), Cardiaca (29 días) y Traumatología (91 días).

Prioridad del Gobierno regional

El Gobierno de La Rioja y los responsables del SERIS han reiterado que la reducción de los tiempos de espera y las demoras quirúrgicas es una prioridad desde el inicio de la legislatura. En agosto de 2023, la demora media alcanzó los 123 días. Desde entonces, se han impulsado medidas que, a pesar del déficit de profesionales y las huelgas sanitarias, han permitido mejorar significativamente los indicadores.