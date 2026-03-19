El ladrón de la visión, la enfermedad ocular que te roba la vista sin que te des cuenta

Se estima que en España alrededor de 1,1 millones de personas padecen glaucoma, especialmente el tipo más frecuente, el glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, aproximadamente el 40% de los afectados —unas 400.000 personas— no saben que lo padecen, ya que en sus primeras fases la enfermedad suele avanzar sin síntomas y el diagnóstico llega cuando la pérdida de visión ya es considerable.

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, una condición que podría evitarse en más del 90% de los casos con una detección a tiempo y el tratamiento adecuado.

En La Rioja, esta enfermedad afecta a más de 7.000 personas ya diagnosticadas, pero se estima que otras 3.000 podrían padecerla sin saberlo. La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares advierte de que la cifra podría ascender a 10.300 afectados para 2030 si no se toman medidas urgentes.

Ramón Óptica Instalaciones Ramón Óptica en Logroño

Además, según los datos recopilados por AGAF, alrededor de 379.000 personas diagnosticadas de glaucoma en España tienen reconocido algún grado de discapacidad, lo que supone aproximadamente el 58% de los pacientes. Entre ellas, más de la mitad —un 55,6%— presenta un grado de discapacidad superior al 65%, uno de los niveles más elevados dentro del sistema de reconocimiento de discapacidad.

El ladrón silencioso de la visión

El gran peligro del glaucoma es que es una enfermedad asintomática en sus fases iniciales, es decir, no provoca dolor, ni enrojecimiento ocular, ni derrames. Según explica Elisa Madorrán, co-directora de Ramón Óptica en Logroño, las alteraciones visuales solo son perceptibles por el paciente en fases avanzadas. "Es muy, muy difícil que una propia persona se dé cuenta de que está perdiendo visión", afirma la óptica-optometrista, ya que la pérdida de campo visual suele comenzar desde la periferia hacia el centro, lo que complica su autodiagnóstico.

Es muy difícil que una persona se dé cuenta de que está perdiendo visión" Elisa Madorrán Óptica-optometrista de Ramón Óptica en Logroño

Ramón Óptica No se percibe la pérdida de visión hasta que la enfermedad ha avanzado

La detección precoz como única arma

Ante la ausencia de síntomas, las revisiones periódicas se convierten en la herramienta fundamental. Elisa Madorrán hace un llamamiento a la concienciación, especialmente durante la Semana del Glaucoma. Los factores de riesgo incluyen tener más de 50 o 55 años, antecedentes familiares, diabetes, miopías altas o ser de raza negra. En los centros especializados se realizan pruebas clave como la toma de la presión intraocular, la campimetría para medir el campo visual y un escáner del nervio óptico.

Tener más de 50 años, antecedentes, familiares, diabetes o miopías están entre los factores de riesgo Elisa Madorrán Óptica-optomestrista de Ramón Óptica en Logroño

La labor de los optometristas es crucial para la detección precoz y la derivación al oftalmólogo, quien realiza el diagnóstico y pauta el tratamiento. Madorrán subraya que el verdadero problema está "en los pacientes que no tienen antecedentes y que, como es la enfermedad silenciosa y no da síntomas, pues dan por hecho que como ven bien y no les pasa nada, pues ahí es donde está donde hay que incidir un poco".

Ramón Óptica Elisa Madorrán, óptico-optometrista de Ramón Óptica

Vivir con glaucoma: el testimonio de Enrique

Enrique, un riojano de 72 años, es el rostro de la enfermedad. Fue diagnosticado hace décadas a raíz de una diabetes también silenciosa. "Nadie es posible que se dé cuenta de una enfermedad que avanza tan lentamente, que no te das cuenta, y cuando te das cuenta es imposible porque es absolutamente irreversible", relata. Su testimonio es un claro ejemplo de que el diagnóstico solo llega a través de una revisión médica. Su relato en COPE Rioja pretende concienciar.

El daño que está hecho ya está hecho" Enrique Diagnosticado con glaucoma desde hace 30 años

Aunque el daño producido por el glaucoma no se puede revertir, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado pueden frenar su avance. A sus 72 años, Enrique no tiene visión en el ojo derecho y conserva un 15% en el izquierdo, pero su estado se ha mantenido prácticamente igual que hace 30 años gracias a seguir rigurosamente la medicación. Sin ella, advierte, el glaucoma sigue siendo "la primera enfermedad causante de la ceguera total".

No tengo visión en el ojo derecho y conservo un 15% en el izquierdo gracias a seguir rigurosamente la medicación Enrique Diagnosticado con glaucoma desde hace 30 años

COPE Glaucoma " El ladrón silencioso de la vista"

Los pacientes diagnosticados pueden llevar una vida normal, incluyendo la práctica de ejercicio físico. Elisa Madorrán aclara que no hay que confundir la presión intraocular con la arterial, ya que no tienen por qué estar relacionadas. Además, el uso de lentes de contacto no interfiere con la enfermedad y, de hecho, se investiga su uso para administrar la medicación en el futuro, que actualmente consiste en gotas.