Alejandro y Guillermo ponen a La Rioja en el mapa del futuro: Dos jóvenes de 26 años que cambian tu vida con la realidad virtual

La Rioja ha comenzado el año con un impulso notable en su tejido empresarial. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a enero, la comunidad lidera el crecimiento autonómico en la creación de empresas con un aumento del 48,4 %, lo que se traduce en 46 nuevas sociedades mercantiles. Aunque en el mismo mes se disolvieron 22 empresas, el balance se mantiene positivo gracias a que siete compañías ampliaron su capital por un valor total de 2,61 millones de euros, situando a la región, junto a Murcia y Baleares, a la cabeza de España.

El talento joven que impulsa la tecnología riojana

Detrás de estas cifras hay proyectos con nombre propio, como el de la empresa tecnológica FluxPose, especializada en ingeniería informática y realidad virtual. Fundada por los jóvenes riojanos Alejandro Cabrerizo y Guillermo Presa, ambos de 26 años, la compañía ha sido reconocida recientemente con el premio EmprendeXXI como la startup con mayor potencial e impacto en la región. Su proyecto fue seleccionado entre 12 candidaturas en una edición que ha valorado especialmente las propuestas que aportan valor añadido a través de la tecnología.

Nuestros primeros clientes son consumidores particulares que ya disponen de un casco virtual y quieren mejorar su experiencia" Guillermo Presa Emprendedor riojano

FluxPose Realidad virtual creada en La Rioja

La idea de FluxPose surgió hace unos cinco años, cuando sus fundadores, mientras estudiaban en el extranjero, visitaron un local de actividades de realidad virtual. "Nos dio ganas de poner uno nosotros e intentar hacerlo mejor de lo que había en ese momento", recuerda Alejandro Cabrerizo. Ese "sueño" inicial se transformó hace dos años en un proyecto empresarial serio, enfocado en desarrollar una tecnología propia y llevarla al mercado.

Aplicaciones inmersivas con sello riojano

La tecnología de FluxPose permite saber con gran precisión cómo se mueven objetos o personas en el espacio, una capacidad con aplicaciones en simulaciones virtuales inmersivas para entrenamiento de bomberos, robótica, drones o biomecánica. "Nuestros primeros clientes son consumidores particulares que ya disponen de un casco virtual y quieren mejorar su experiencia", explica Guillermo Presa sobre su enfoque inicial. A partir de ahí, planean expandirse a empresas que realizan simulaciones y al sector de la robótica, donde sus sistemas pueden ayudar a los robots a manipular objetos o a entrenar modelos de Inteligencia Artificial.

Uno de los compromisos de los fundadores es mantener el proyecto arraigado en su tierra. "Estamos intentando mantener toda la producción que se pueda aquí localmente en La Rioja", subraya Cabrerizo. Aunque algunos componentes deben importarse, toda la fase de investigación y el ensamblaje final de los dispositivos se realizarán en la comunidad.

Fue una sorpresa muy bonita porque nos da acceso al ecosistema, a darnos nombre y a abrirnos paso en ese camino que nunca es fácil" Guillerma Presa Emprendedor riojano

Recibir el galardón de CaixaBank y el Ministerio de Turismo ha supuesto un importante respaldo para la joven empresa. "Fue una sorpresa muy bonita porque nos da acceso al ecosistema, a darnos nombre y a abrirnos paso en ese camino que nunca es fácil", confiesa Guillermo Presa. El premio no solo les da visibilidad, sino que también les proporciona asesoramiento clave para su expansión internacional, en un sector tecnológico en pleno auge.

"Estamos intentando mantener toda la producción que se pueda aquí localmente en La Rioja Alejandro Cabrerizo

Caixabank Entrega de Premios

Apoyo institucional al emprendimiento

El ecosistema emprendedor riojano se ve reforzado no solo por el talento local, sino también por el apoyo institucional. En esta línea, el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas con un presupuesto de casi 99.000 euros. De esta cantidad, 65.500 euros se destinarán específicamente a apoyar la creación de nuevas iniciativas empresariales con sede en la capital.