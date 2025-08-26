La Rioja se prepara para tormentas esta tarde: El tiempo cambia en cuestión de horas

La Rioja amanece con cielos poco nubosos y un ambiente tranquilo, propio de un final de agosto que todavía guarda el calor del verano. El día ha arrancado estable, pero no será así durante toda la jornada. La atmósfera se prepara para un giro progresivo que traerá nubes, humedad y la posibilidad de tormentas, especialmente en las zonas de sierra.

Un amanecer cálido y despejado

Las primeras horas del martes, 26 de agosto, han dejado cielos claros y temperaturas agradables para empezar la jornada. Muchos riojanos han podido salir a primera hora con una sensación todavía fresca, pero sabiendo que el calor se impondrá con rapidez. La calma matinal invita a aprovechar la mañana para tareas al aire libre, ya que será la parte más estable del día.

Aumento de nubes con el paso de las horas

Conforme avance la mañana y entremos en el mediodía, el cielo irá cubriéndose de nubes medias y bajas, acompañadas de nubosidad de evolución diurna. Este proceso es característico del final del verano, cuando el calor acumulado en el suelo choca con el aire más fresco en altura. La consecuencia, un ambiente cada vez más inestable, que prepara el terreno para tormentas.

Probabilidad de tormentas por la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta de la posibilidad de chubascos, acompañados de aparato eléctrico, que serán más probables en las zonas de la sierra riojana. Estas lluvias serán irregulares, en algunos puntos podrán descargar con intensidad y viento repentino, mientras que en otras localidades apenas se dejarán notar. En cualquier caso, los modelos meteorológicos apuntan a que la tarde será mucho más variable que la mañana.

Viento flojo, pero con sorpresas

En general, el viento se mantendrá flojo y variable durante el día. Sin embargo, no se descarta que en las zonas afectadas por tormenta aparezcan ráfagas intensas y repentinas, esas que levantan polvo, refrescan el aire y anuncian que la lluvia está cerca. Un detalle a tener en cuenta para quienes circulen por carretera o trabajen al aire libre.

El calor no se marcha

Aunque las tormentas puedan dar un respiro, las temperaturas seguirán siendo claramente veraniegas. Calahorra alcanzará los 37 grados en las horas centrales, Logroño se quedará en torno a 35 y Haro rondará los 33. La sensación térmica será de bochorno en buena parte del valle, con un ambiente más llevadero al atardecer.

En definitiva, este martes ofrece un contraste entre la calma matinal y la inestabilidad vespertina. Una jornada de calor, nubes y posibles tormentas que recuerda que agosto se despide con fuerza.